Los precios del ganado gordo retrocedieron por primera vez tras subas durante nueve semanas consecutivas

En un cambio importante en el mercado, los precios del ganado gordo retrocedieron por primera vez tras nueve semanas consecutivas de suba , con la industria frenando la puja por los vacunos , con valores más alineados entre plantas ante un gradual aumento de oferta en las puertas del invierno .

El desarrollo de las pasturas se ha enlentecido y algunos productores han tomado posición de venta, lo que permitió a los frigoríficos comprarse por 10-15 días, instalando un paño frío a la escalada de valores.

Esta semana las cargas se vieron alteradas por movilizaciones en el transporte de carga y el paro de 24 horas de la Federación de Trabajadores de la Industria Cárnica y Afines (FOICA), en adhesión al paro parcial del PIT-CNT del miércoles.

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“Están todas las plantas bastante alineadas en esos valores, con entradas de 10-15 días”, comentó Rodrigo Böcking, de Böcking Negocios Rurales.

“Creo que va a seguir con la misma tónica de esta semana, un mercado bastante estabilizado”, estimó el operador.

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Crecen la faena vacuna y los desafíos sanitarios

Este moderado incremento de oferta se reflejó en el volumen de faena, que fue la más alta en tres semanas con 46.386 vacunos.

La actividad industrial cerrará el primer semestre con volúmenes faenados muy inferiores a 2025.

Y con otros desafíos.

Sanidad e inocuidad aparecen como dos aspectos fundamentales a seguir bien de cerca. Desde China hubo una advertencia a Frigorífico Tacuarembó por detección de residuos de un producto veterinario en carne colocada en ese destino. No quedó suspendida la planta pero tuvo "una tarjeta amarilla".

Por fuera de fronteras, la Unión Europea (UE) oficializó la exclusión de Brasil para exportar carne a partir de setiembre, por no ofrecer las garantías necesarias respecto al uso de antimicrobianos, mientras se confirmó el ingreso de la mosca de la bichera en Estados Unidos.

Valores históricamente altos por la carne vacuna

Se trata de oportunidades y amenazas para la carne vacuna, en un escenario de valores históricamente altos.

El precio de exportación de la carne vacuna exportada se mantuvo por cuarta semana consecutiva por encima de los US$ 6.000 por tonelada en el promedio móvil de 30 días.

Aunque el indicador retrocedió levemente respecto al récord alcanzado la semana anterior, el promedio de los últimos 30 días se ubicó en US$ 6.156 por tonelada, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Mayo cerró con un precio histórico de US$ 6.294 por tonelada, el más alto desde que hay registros, con una escalada de 25% en comparación con el mismo mes de 2025.

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Más cautela en el mercado de reposición

Así como en el gordo, también aparece algo más de oferta en el mercado de reposición. “Eso está haciendo que los valores ajusten un poco a la baja”, dijo el consignatario. “Hay poca comida y más oferta”, apuntó, con mayor cautela a la hora de comprar.

Los corrales operan con dinámica moderada, y valores por novillos de 360 a 400 kilos que van de US$ 3,05 a US$ 3,15 el kilo por los novillos cuota y US$ 3 a US$ 3,05 los no cuota.

Esta semana en el remate de Lote 21 los terneros y las terneras se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al remate anterior, con una baja de un centavo.

Los terneros promediaron US$ 4,12 por kilo y US$ 710 al bulto, y las terneras US$ 3,96 por kilo y US$ 651 por cabeza.

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En Pantalla Uruguay los terneros repuntaron en el remate de este viernes desde US$ 4,08 a US$ 4,13 por kilo y un promedio por cabeza entre US$ 652 para animales livianos y de US$ 800 para terneros de más de 180 kilos.

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La exportación de ganado en pie se reanudó con fuerza en junio tras una menor actividad en mayo, con más de 27 mil cabezas embarcadas que llevan el parcial de 2026 a 115 mil cabezas a un promedio de US$ 3,58 por kilo según INAC.

Cierra una semana de mercado equilibrado para el gordo tras un período de fuerte valorización.

Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la oferta y cómo se posiciona la industria, en un escenario internacional que mantiene las señales favorables para la carne vacuna uruguaya, aunque no libre de riesgos, principalmente vinculados a aspectos sanitarios.