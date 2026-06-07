Fuerte sacudida en el mercados de granos con caídas de precios entre 5% y 6%

Tensión en el mercado de granos : los precios cayeron con fuerza , por una suma de factores que incluye el fortalecimiento del dólar y la baja del petróleo, la caída de las acciones en Wall Street, las condiciones favorables para cultivos de soja y de maíz en Estados Unidos y el avance de la cosecha de trigo en el hemisferio Norte.

La intención del gobierno estadounidense de penalizar con aranceles de hasta el 12,5% a 60 países cuestionados por sus políticas laborales –entre ellos China, la Unión Europea y Uruguay– agregó incertidumbre.

El precio del trigo se desploma en una semana de ajustes para los granos

En el plano comercial la escasa demanda de China por productos agrícolas estadounidenses suman a los factores bajistas.

Los fondos, comprados tanto en soja como en maíz, tuvieron amplio margen para liquidar posiciones.

El precio de la soja cayó más de US$ 20 por tonelada en Uruguay durante la semana y cerró el viernes sobre US$ 380/ton, mínimo en cuatro meses, cuando a mediados de mayo había alcanzado los US$ 420/ton.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 19.17.21 (2)

En la Bolsa de Chicago el ajuste semanal de la soja fue de 5,5% desde US$ 436 a US$ 412 por tonelada en la posición julio.

También retrocedieron el aceite y la harina de soja ante la lógica de ajuste del petróleo que cerró la semana sobre US$ 92 por barril de crudo Brent.

La cosecha de soja en Uruguay quedó prácticamente completada y las últimas chacras se retrasaron por los días nublados y con niebla.

“Es solo la demora en completar las labores, sin problemas adicionales de calidad y bajos rendimientos por la escasa luminosidad, pero no deja bajar la humedad y como hay pocos kilos el productor quiere tener los menores costos posibles de secado, flete, y no han querido cosechar con humedad de 16% o 17%”, explicó el secretario de Copagran, Alejandro Solsona.

Los rendimientos de soja han sido muy variables y es muy difícil hacer un promedio, afirmó.

A nivel Copagran en Paysandú se alcanzó un promedio de 2.300 kilos por hectárea, Río Negro entre 2.000 y 1.600 kg/ha., Soriano y Colonia en el eje de 1.300 kg/ha, “pero hay chacras de 500 y de 2.500”, afirmó en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Los suelos más fértiles los que tuvieron el rendimiento menor por falta de agua de mediados de enero a marzo, con altas temperaturas. El porcentaje de chacras que no se pudieron cosechar es menor.

Otra semana negra para el trigo

El precio del trigo volvió a atravesar una semana negra en la Bolsa de Chicago con una baja de 5% desde US$ 236 a US$ 224 en la posición julio.

Desde el 13 de mayo el precio del trigo perdió US$ 36 por tonelada, casi 14%, arrastrando a la cebada en Uruguay a cotizaciones de US$ 225 por tonelada en el final de la semana.

Los productores que plantaron cebada pudieron colocar kilos a precios de hasta US$ 250 en las últimas semanas.

La presión para el trigo también estuvo centrada en el precio del dólar, las ventas de los fondos de inversión y el avance de la cosecha, a lo que se suma la buena cosecha que comienza en Rusia.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 19.17.21

Volatilidad para la colza

La colza tuvo una semana volátil: el miércoles alcanzó un precio récord desde 2022 de 538,5 euros por tonelada (US$ 626) que se tradujo en Uruguay en cotizaciones de hasta US$ 554, que ajustaron entre US$ 10 y US$ 12 sobre el final de la semana, principalmente por la baja del petróleo.

Los aceites están estrechamente relacionados con los precios de los combustibles que, dentro de una lógica de fluctuaciones geopolíticas, va a seguir dando piso a las oleaginosas con destino a biocombustibles como la colza que produce Uruguay y exporta a Europa como materia prima de combustibles de aviación sostenibles.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 19.17.21 (1)

Maíz presionado en EEUU

El maíz en Chicago fue el grano que más bajó, con un ajuste de 6,5% en la posición julio desde US$ 175 a US$ 164 por tonelada en la semana.

En Estados Unidos las referencias para el cereal se vieron presionadas por los pronósticos de lluvias superiores a lo normal en gran parte del cinturón maicero durante los próximos 15 días, reforzando las perspectivas productivas de una siembra que lleva muy buen avance.

Además, el fortalecimiento del dólar y la salida de fondos especulativos de posiciones largas profundizan la presión negativa, así como los temores por nuevos aranceles a destinos clave para el maíz estadounidense como México y Corea del Sur.

En los campos uruguayos se están cosechando maíces de segunda húmedos, con 25% a 27% de humedad, para tambos y corrales, y no se están trillando maíces de segunda secos que tienen cotizaciones de US$ 245 por tonelada.