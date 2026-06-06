Conmemoración especial en Bella Unión: plantaron 20 ibirapitás por el Día Mundial del Medio Ambiente

La plantación de 20 árboles en Bella Unión fue un modo diferente de conmemorar, el pasado viernes 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente , en una actividad con participación de la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR), del Municipio local y de la Escuela Técnica 1 "Maestro Sergio González Olaizola" de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) .

Los árboles, de la especie Ibirapitá, fueron ubicados en el Parque Rivera de esa ciudad.

Los 20 ejemplares conmemoran dos décadas de operaciones de ALUR en la ciudad , a razón de uno por cada año desde el inicio de esa gestión, en 2006.

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El ibirapitá, un árbol nativo de Artigas , es un símbolo de la identidad del norte uruguayo, se destacó a El Observador desde ALUR.

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Protagonistas: docentes y estudiantes de la UTU

El acto reunió a más de 120 personas entre autoridades departamentales, autoridades de ALUR, docentes y jóvenes del Curso Agrario, quienes fueron los verdaderos protagonistas: participaron en la planificación, coordinación y plantación de los árboles y, junto a las autoridades, pusieron tierra sobre el último ejemplar y cortaron la cinta que inauguró oficialmente el espacio.

Durante el evento hicieron uso de la palabra la directora de la Escuela Técnica 1, Cristina Mantuani; el Ing. Agr. Julio Tarino; la alcaldesa de Bella Unión, Fabiana García; y el presidente de ALUR, Ing. Marcelo Sadres.

La jornada incluyó la proyección de un video conmemorativo por los 20 años de ALUR y dos videos del Municipio de Bella Unión que documentan el proceso de plantación.

Como cierre, autoridades y estudiantes descubrieron el tótem conmemorativo instalado en el parque.

La placa, que lleva la inscripción "20 árboles, 20 años", quedará como marca permanente de esta iniciativa en un espacio público que se destaca en la ciudad, se indicó.

El ibirapitá

En el portal viveroelceibo.com se explicó que es un árbol autóctono muy conocido como "el árbol de Artigas". Es una especie que suele cultivarse en muchas escuelas públicas. Es de rápido crecimiento, caduco, de gran tamaño, que en general se desarrolla cerca de los ríos, ya que siempre está buscando humedad. Sus flores crecen en forma de racimos y son de color amarillo intenso (florece en verano). Es recomendable que se elija muy bien el lugar donde se plantará un Ibirapitá, ya que este árbol necesita de un área grande para echar sus raíces y que pueda crecer bien.

El contexto

El 29 de mayo, en el lanzamiento de la zafra de caña de azúcar de 2026, organizada por ALUR también en Bella Unión y teniendo como marco la celebración de sus dos décadas de trayectoria, se informó que la empresa genera 4.000 puestos de trabajo -700 empleos directos- y procesa casi 4.000 toneladas de caña de azúcar por día, en una gestión que depende de la actividad de 120 productores agrícolas y 1.300 cortadores de caña. En la última zafra, la de 2025, ALUR procesó casi 500 mil toneladas de caña de azúcar y produjo 15.000 toneladas de azúcar blanco refinado y 27.000 m3 de etanol.

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