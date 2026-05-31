El precio del trigo se desploma en una semana de ajustes para los granos

Los precios de los cereales corrigieron a la baja ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que llevó al petróleo a los US$ 91 por barril, el menor valor en un mes , un escenario que se instala justo cuando en Uruguay estamos al inicio de una nueva zafra de producción de trigo y cebada .

En menor medida también bajaron los precios de la soja y la colza, aunque los aceites se mantuvieron firmes y dieron soporte a los granos: el aceite de soja alcanzó el viernes un nuevo récord de US$ 1.716 por tonelada con una escalada de 6% en mayo y de 57% desde principios de año.

Con una caída fuerte el viernes y un cierre semanal con pérdidas de 5,5% en su valor para la cotización de diciembre 2026 en la Bolsa de Chicago, el trigo fue el gran perdedor de la semana.

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Se desplomó de US$ 249,5 a US$ 236,2 por tonelada y llevó las referencias para la cebada cervecera en Uruguay desde US$ 250 –un valor al que se llegaron a fijar cuatro veces más kilos que en años anteriores a la fecha- al filo de US$ 235 por tonelada.

El mercado de trigo ya incorporó la fuerte baja de la producción de Estados Unidos por problemas climáticos y ahora influye en modo bajista la presión de la cosecha ingresando al circuito comercial. También pesaron negativamente para los precios las previsiones de una buena cosecha en Rusia, de unos 90 millones de toneladas, y la mejora de las condiciones en los cultivos de la Unión Europea donde las lluvias alivian la ola de calor de la última semana.

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Soja sostenida por biocombustibles

La soja en la posición julio ajustó de US$ 439 a US$ 436 por tonelada con referencias que en Uruguay se mantienen entre US$ 400 y US$ 405 en plena salida de la cosecha, que quedó prácticamente completada.

En mayo la soja bajó US$ 6 por tonelada, una corrección de 1,4% concentrada en las últimas dos semanas. La fuerte reducción del precio del petróleo y el buen avance de la siembra en Estados Unidos presionaron a la baja, así como la ausencia de noticias de compras de China en el mercado estadounidense.

El impulso del aceite sostuvo a la oleaginosa, por una demanda mayor de la industria de los biocombustibles que mantiene una lógica de ascensos.

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Maíz flojo y colza firme

La caída del petróleo influyó a la baja también en el mercado de maíz en Estados Unidos que perdió 3,5% y cotizó a US$ 175 por tonelada en la posición julio al final de la semana. El avance de la siembra de maíz también contribuyó a la presión bajista, así como el menor ritmo de exportaciones.

En el mercado europeo la lógica de firmeza se mantuvo para la colza y la carinata, con fluctuaciones en las cotizaciones pero sin copiar el ajuste del crudo.

Las referencias para Uruguay se mantienen entre US$ 540 y US$ 545 para la colza y US$ 585 a US$ 590 para la carinata que se espera que alcance entre 15 mil y 20 mil hectáreas, algo menos que el año anterior a pesar de los valores diferenciales, por la demora en lanzar el plan comercial que encontró a muchos productores con decisiones ya tomadas para la siembra de invierno.

Las oleaginosas de invierno se encaminan a ser los cultivos mayoritarios en área en esta zafra, que comienza con una siembra en buenas fechas, por encima del trigo y la cebada que han visto repuntes de valores pero aún mantienen altos márgenes de equilibrio que exigen rendimientos más cerca de los récords que de los promedios.

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Arroz: rendimiento de 9.338 kg/ha

El rendimiento de la cosecha de arroz fue estimado en 9.338 kilos por hectárea en el Taller de evaluación de la zafra de INIA. Fue el quinto año por encima de nueve toneladas por hectáreas en las últimas seis zafras, lo que consolida el nuevo piso de productividad para el cultivo. El incremento se apoya en la productividad por encima de la media de la variedad más sembrada: el arroz INIA Merín ocupó el 38% del área total y lideró en rendimiento con 9.716 kg/ha.

El análisis del Taller evidenció diferencias regionales en cuanto a rendimiento: el norte se destacó con 9.655 kg/ha, superando al centro (9.302 kg/ha) y al este (9.282 kg/ha).

En Brasil el precio del arroz que venía repuntando gradualmente en plena cosecha volvió a perder pie y por segunda semana cerró por debajo de US$ 12 por bolsa, a US$ 11,79, el valor más bajo en tres meses.