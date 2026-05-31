La Federación Rural criticó al sistema político: "No intenta y menos logra los cambios necesarios"

“El sistema político en su conjunto, no intenta –y menos logra– los cambios necesarios que el país productivo requiere” . Esa opinión sobre la realidad en Uruguay la expresó la Federación Rural (FR) , en su declaración final, el momento más relevante en cada Congreso Anual de la gremial ruralista .

En un documento que fue leído este sábado 30 de mayo, se recordó que hace un año, cuando el congreso sucedió en San José, se señaló en la proclama que “los problemas que afectan a nuestra competitividad siguen siendo estructurales… vivimos en un país caro con una burocracia estatal hipertrofiada generadora de un pesado déficit muy nocivo para quienes generamos la riqueza genuina de este país… deseamos que el esfuerzo en la transferencia de recursos que realiza nuestro sector contribuyendo en los bajos niveles de inflación existente sea correspondido con similares esfuerzos del Estado”.

Tras recordar aquella reflexión, en la nueva proclama de los productores que fue escuchada en un salón de la Asociación Agropecuaria de Salto (AAS) colmado y con presencia de políticos de todos los partidos, se señaló: “A un año de ese evento y ley de presupuesto mediante el Estado sigue creciendo, la deuda pública también y el sector primario se sigue haciendo cargo de este desajuste ”.

El contexto

El congreso, titulado "La fuerza del agro, el motor del país", se desarrolló este año en el campo de la agropecuaria salteña, con actividades que comenzaron el miércoles 27 y concluyeron este sábado 30. La sede fue seleccionada al estar conmemorando esa gremial federada sus 125 años de existencia. La FR, presidida por Rafael Normey, es una de las principales gremiales agropecuarias en Uruguay, se fundó en 1915, es integrante de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y cumplió su congreso 109.

En una jornada intensa, con varias conferencias y reuniones en el congreso ruralista, destacó la nutrida asistencia de autoridades de gobierno, encabezadas por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien antes, en la mañana, había participado en el acto inaugural de la Central Hortícola del Norte (CHN), con sede también en Salto.

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Derogar el 1%

En otro momento de la declaración de la gremial de productores, tras señalar que incluso el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) -Alfredo Fratti- coincide en que el impuesto al 1% de la venta de semovientes es “burocrático, injusto y discriminatorio”, ahora a solo un mes del vencimiento del plazo que estipuló la comisión encargada de su estudio “estamos expectantes por la concreción de su derogación”.

Caminería rural

Otro tema en el que la declaración de la FR de 2026 hizo foco es el de la caminería rural: “Proponemos una participación más activa de los privados en la definición de las obras ofreciendo el compromiso de nuestro gremio en este aporte. Nos opondremos y no permitiremos nuevas tasas o precios por su uso. Reafirmamos que es inconstitucional la prohibición de la libre circulación de personas, bienes y servicios. Una vez más insistimos -por razones de eficiencia- que se pase a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a caminos que tienen un uso de alta intensidad”.

“Finalmente expresamos que es necesario transparentar los aportes que realizan los distintos sectores productivos con destino a la caminería rural evaluando si existe un equilibrio razonable entre lo que cada rubro contribuye al sistema y el uso que hace de la infraestructura vial. Valoramos y agradecemos la reunión mantenida con el Congreso de Intendentes (realizado el viernes 29 como parte de las actividades de la FR en Salto en un acontecimiento sin precedentes). No obstante, no nos convencieron ni nos conformaron las explicaciones recibidas”, se señaló sobre el tema caminería rural.

Garrapata y bichera

Con relación a otro tema que genera mucha preocupación, el de la sanidad animal, “la FR manifiesta la preocupación por la difícil situación sanitaria de la garrapata. Su gravedad necesita y exige la actuación extraordinaria de todos los actores involucrados. Aplaudimos la concreción del cargo de agente sanitario departamental por parte del MGAP, promovida desde hace años por esta gremial. Por otra parte, continuamos atentos a la evolución de los ensayos nacionales sobre la mosca de la bichera”.

Rubro ovino

Considerando que la sede del congreso ruralista fue Salto, y el peso del rubro ovino en el norte de Uruguay, “es imperioso remarcar la importancia del sector ovino en la región. La recuperación de los valores de la lana y la carne ovina ameritan atacar y revertir restricciones como el abigeato, los perros sueltos y los predadores”.

Represa en Casupá

La FR también se expresó sobre la construcción de una represa en Casupá, promovida por el gobierno: “Ya hemos expresado públicamente serias objeciones al proyecto de la construcción de la Represa de Casupá. Exigimos con urgencia al gobierno detener los avances antes de completar los estudios independientes de viabilidad social, ambiental y económica de la obra”.

Combustibles

Normey, en otro momento de la lectura, aludió a uno de los costos productivos de mayor incidencia en los sistemas productivos: “Tenemos los combustibles de los más caros de la región, conocemos la coyuntura mundial de los precios del petróleo. Reiteramos, el subsidio al transporte metropolitano que pagamos con el gasoil no nos parece justo. Tampoco compartimos los subsidios a las ineficiencias de Ancap que solventamos con los combustibles”.

Salud mental

Por último, la gremial, insistió en la preocupación que genera el tema salud mental en el medio rural: “Debe estar en la agenda nacional, nos parece fundamental coordinar esfuerzos públicos-privados”.

Al cierre, como se podrá ver en el documento completo a continuación, la FR felicitó al federada local “en sus fecundos 125 años, su trayectoria y logros no nos hace más que confirmar (que ) la fuerza del agro es el motor del país”.

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Declaración final de la Federación Rural