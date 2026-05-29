El hito que cumple 150 años y es motivo del Día de la Carne en Uruguay

Hace 150 años por primera vez un buque partió desde el puerto de Montevideo transportando carne uruguaya refrigerada con destino en Europa. Le Frigorifique era el nombre de ese barco . En sus bodegas se había instalado un innovador sistema frigorífico desarrollado por el ingeniero francés Charles Tellier .

En una época en la que la conservación de alimentos perecederos era un desafío sin solución eficiente, Tellier, conocido luego como "el padre del frío" , creó una tecnología para conservar la carne en un viaje marítimo de larga extensión.

Tellier (1828-1913), quien contó con el respaldo de los uruguayos Francisco Lecocq y Federico Nin Reyes , fue el gestor de un hito en la historia de la agroindustria de la carne , con un impacto en todo el mundo que ha sido enorme y permanente.

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Fue un 29 de mayo de 1876 cuando Le Frigorifique inició aquel viaje desde Uruguay con carne que en su mayor parte fue producida en Fray Bentos, en el Saladero Liebig's (Anglo), compañía cárnica que décadas después sería conocida como "la cocina del mundo", al ser el mayor proveedor de alimento cárnico en la I y II Guerra Mundial.

El barco había llegado al Río de la Plata, a Buenos Aires, procedente desde la portuaria ciudad francesa Le Havre.

Francia 1956 04 07 Le Frigorifique

En la década de 1990 el Instituto Nacional de Carnes (INAC), organismo articulador de la cadena cárnica (desde el productor hasta el consumidor y con acciones dentro y fuera del país), instauró el 29 de mayo como el Día de la Carne en el Uruguay.

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Su objetivo, se explicó a El Observador, fue señalar en el calendario anual en un día de difusión de la importancia de la carne en la dieta humana y en la vida económica del Uruguay.

El INAC, como se verá más adelante, difundió esta semana un video institucional titulado "Día de la carne: el viaje que cambió la historia del Uruguay".

Anunció, además, que este viernes 29 habrá un acto institucional en el que Gastón Scayola -presidente del INAC- informará sobre recientes gestiones en China y, además, se presentarán dos proyectos: Programa de Nutrición y Salud (Uruguay) y Nueva Promoción (Unión Europea).

Una fecha para celebrar lo que somos

Este año, con el lema "una fecha para celebrar lo que somos", el INAC a 150 años del viaje del buque Le Frigorifique "homenajea a quienes trabajan por este rubro y en reconocimiento a nuestro origen como país".

Para aludir al valor del sector, desde el instituto se informó que la cadena agroindustrial cárnica ocupa el 10% de la población activa del país, representa el 10% del PBI nacional y es el principal bien exportable de Uruguay.

El dato

En 2025 hubo un récord de ingresos por exportaciones de carnes, US$ 3.250 millones, siendo el rubro líder en el conjunto de bienes de exportación (por delante de celulosa y soja) por los cuales el país obtuvo US$ 13.493, también un récord. Uruguay exportó 693.528 toneladas peso embarque considerando todas las carnes. En facturación el 83,41% de lo generado lo explicaron colocaciones de carnes bovinas.

Es un negocio dinámico y multiplicador. Desde la dimensión económica, mantiene una relevancia social como fuente de empleo, representando el 50% de la mano agroindustrial nacional. Es por tanto, una fuente de distribución de la riqueza en todo el territorio nacional, se indicó.

La producción de carne para Uruguay tiene una sofisticación logística y comercial que implica descomponer un único animal en múltiples productos con destinos, usos culinarios, valores y exigencias diferentes.

La distribución de cortes y subproductos hacia más de 56 países ilustra con claridad que la exportación no es solo salida de volumen, sino lectura fina de mercados y valorización precisa de cada parte del animal.

El Instituto, añadió, ha acompañado a lo largo de sus casi 60 años a la cadena cárnica nacional, a través de promoción comercial, desarrollo de estándares, la representación del país y acompañamiento de habilitaciones para garantizar que la promesa de calidad se mantenga verificable en todos los eslabones.

Hoy, la calidad de la carne uruguaya es reconocida globalmente por su producción natural, trazabilidad individual y compromiso con el bienestar animal y el ambiente. Alimenta nuestras familias y a hogares de todo el mundo

Por eso este 29 de mayo se celebra el comienzo de una industria que marcó la historia del país, y que también es tradición, historia y parte de las costumbres que definen nuestra nación, concluyó el INAC en su informe.

piqsels Carne vacuna. Pexels

Agroindustria

Con un rodeo de 11,6 millones de vacunos y 4,8 millones de ovinos, además de abastecer la demanda interna con esas carnes -y otras, como la aviar y la porcina-, el sector agroindustrial cárnico sustenta miles de empleos directos e indirectos y acciona con base en el trabajo de productores y colaboradores en más de 40 mil establecimientos ganaderos, con industrialización en unos 40 frigoríficos de capitales nacionales y extranjeros, exportando productos a decenas de mercados.

_LCM6207 Producción ganadera en Uruguay. Foto: Juan Samuelle

El valor de la carne

El INAC informó en su momento que investigaciones realizadas en el Servicio de Recién Nacidos del Centro Hospitalario del Pereira Rossell contribuyeron a definir la importancia del hierro en los primeros años de vida y su incidencia en el desarrollo neurológico y psicomotriz.

La ingesta de carnes es especialmente beneficiosa, dada la variedad de nutrientes necesarios que proporcionan: proteínas, hierro, vitamina B12, zinc y omega 3 (en carnes rojas de animales con alimentación de pastoreo) son componentes claves de las mismas.

Proteínas. Son fundamentales para el crecimiento, la formación y la reparación de tejidos, así como para el sistema inmune, responsable de la defensa contra las enfermedades. Son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y mental de las personas.

Hierro. Es un mineral considerado esencial debido a que es necesario para producir hemoglobina, componente fundamental de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a lo largo del torrente sanguíneo. Debido a esa función esencial en el transporte de oxígeno, el hierro tiene un papel muy importante en la salud, en particular, a la hora de hacer deporte (los glóbulos rojos mejoran el rendimiento, la resistencia y la velocidad).

Vitamina B12. Solo se encuentra en los alimentos de origen animal. Su adecuado aporte reduce la fatiga y el cansancio, mientras que su carencia crónica se asocia con posibles cambios hematológicos (anemia perniciosa), gastrointestinales y neurológicos.

El video institucional por el Día de la Carne