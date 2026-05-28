Movida para que haya carne vacuna barata en un invierno que "será duro" y el corte que se puede elegir

Que durante los meses de invierno -cuando el precio de la carne vacuna al consumidor seguirá en ascenso - haya un corte de costo accesible, útil para elaborar comidas de olla , es un objetivo que trazó la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU) , que aspira a que la propuesta sea considerada por la Mesa del Abasto .

La Mesa del Abasto, convocada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), hace bastante tiempo no funciona y es un espacio en el que participan actores de la cadena de comercialización de carnes en Uruguay: industria frigorífica, importadores y distribuidores, comerciantes (carniceros y supermercadistas).

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Jorge López, presidente de ADICU, contó este jueves 28 de mayo a El Observador que recientemente, en una charla con el presidente -Gastón Scayola- y el vicepresidente -Leonardo Bove- del INAC, se propuso la reanudación de la gestión de la Mesa del Abasto y que ello podría ocurirr ya en junio.

Se trata de un ámbito ideal, destacó, para avanzar en la idea de instaurar un precio especial para un corte de carne vacuna que permita que la gente, en un momento de precios al alza, acceda de modo fluido a una proteína de especial aporte nutritivo, más cuando hay meses de fríos intensos.

1685307218318.webp Carne con alta demanda en invierno: nalga vacuna. UVC

El corte de carne vacuna a elegir

López dijo que hay que alcanzar, llegado el momento, un consenso sobre el corte a ponerle foco, que puede ser por ejemplo nalga o falda, porque debe ser algo que puedan volcar al mercado tanto los frigoríficos locales como los importadores que traen carnes desde países vecinos.

La idea cuenta con el respaldo, mencionó, de las carnicerías tradicionales y el objetivo es que la eventual oferta esté disponible en todo el territorio nacional.

El invierno será duro, el precio del ganado está alto y subirá más, la carne también y nos parece fundamental que todos hagamos el esfuerzo en ponernos de acuerdo y darle una mano a los consumidores El invierno será duro, el precio del ganado está alto y subirá más, la carne también y nos parece fundamental que todos hagamos el esfuerzo en ponernos de acuerdo y darle una mano a los consumidores

López indicó que el sector observa con preocupación la situación actual del mercado y la tendencia de corto plazoa: “Vemos que va a ser un invierno donde va a haber un poco de faltante de oferta, y, sobre todo, de faltante de oferta con precio acorde a lo que el año pasado estábamos acostumbrados a tener, buena cantidad, calidad y precio”.

Precios altos por ganado y carne exportada

El motivo, explicó, es que la carne uruguaya está siendo muy bien exportada: “Uruguay ha logrado tener una muy buena cuota para China y vemos un invierno donde realmente el país va a estar colocando muy bien su carne en el exterior”.

El dato

En 2026 Uruguay exportó (al 23 de mayo) 177.193 mil toneladas de carne bovina (peso canal) por US$ 1.000 millones a un valor promedio récord de US$ 5.644 por tonelada.

El empresario valoró, en el momento actual, la reanudación de la gestión de la Mesa del Abasto, junto con el gobierno y el resto de los actores de la cadena, para poder plantear diversas preocupaciones: “Nos urge poder reactivar la mesa del abasto con el INAC, porque tenemos muchos planteamientos, muchas preocupaciones”.

No obstante, enfatizó que el objetivo prioritario "es evitar que este invierno, con precios en alza, afecte el acceso a una proteína clave y provoque una caída en el consumo".

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Lo que se pedirá al gobierno

Una herramienta proyectada para aliviar el impacto en los precios es la reducción del IVA en algún corte específico de alto consumo durante el invierno.

“Una de las ideas que se nos ocurrió fue buscar un corte popular y de invierno, para una comida de olla, y pedirle al gobierno si acompaña esta propuesta sacándole los impuestos”, expresó López.

El planteo apunta a focalizar la medida en un solo producto para lograr que sea más viable la iniciativa.

“Una vez que nos pongamos de acuerdo, se lo plantearemos formalmente al INAC para que lo eleve al Ministerio de Economía y Finanzas”, concluyó.