"Es decirle no al vandalismo": reinauguraron la Plazoleta Letonia en Punta Carretas

Se llevó a cabo la reinauguración de la Plazoleta Letonia, ubicada entre las calles Lagunillas, Coronel Mora y Joaquín Núñez, en el Municipio CH, en Punta Carretas. El espacio público, que homenajea la amistad entre Uruguay y Letonia , volvió a abrirse a los vecinos luego de haber sufrido reiterados actos de vandalismo.

La recuperación de la plazoleta fue impulsada de forma conjunta entre el Consulado de Letonia y el Municipio CH, con el objetivo de devolverle al barrio un punto de encuentro para la convivencia y el disfrute de los vecinos.

Durante la actividad, el cónsul honorario de Letonia en Uruguay, Dr. Miguel Loinaz , destacó el valor social y simbólico del lugar para la comunidad. “ En esta plazoleta , durante la primavera, los vecinos hacen desayunos y se encuentran a conversar sobre temas de la zona. Es maravilloso porque mantiene vivo ese concepto de barrio que permanentemente vamos perdiendo en Montevideo”, señaló.

Loinaz remarcó además que la reconstrucción del espacio representa una señal clara contra el deterioro de los espacios públicos. “Es decirle no al vandalismo, no a la destrucción de los espacios públicos y de la cultura del país. Esto demuestra que los uruguayos queremos que Montevideo mantenga sus valores”, afirmó.

El diplomático también recordó el histórico vínculo entre Uruguay y Letonia. Explicó que Uruguay reconoció a Letonia tras su independencia luego de la Primera Guerra Mundial y volvió a hacerlo rápidamente cuando el país recuperó su soberanía tras la caída del Muro de Berlín. “Para el pueblo letón eso es muy importante”, expresó.

Uno de los elementos centrales de la plazoleta es una piedra de seis toneladas que simboliza la libertad del pueblo letón. Según Loinaz, la roca “pretende sintetizar el espíritu de lucha por la libertad”, un valor que consideró compartido entre ambos países.

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Por su parte, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía, subrayó la importancia de generar y preservar espacios públicos en barrios densamente poblados como Punta Carretas y Pocitos. “No tenemos tantos espacios para compartir y este lugar tiene un significado, una historia y un componente cultural para que todos aprendamos”, destacó.

Con esta reinauguración, la Plazoleta Letonia recupera su lugar como símbolo de amistad entre ambos países y como espacio de convivencia para la comunidad de Punta Carretas.