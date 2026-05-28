Investigan ataque con presunta bomba molotov contra la casa de una edila en Rocha

La Policía de Rocha investiga un presunto ataque con una bomba molotov contra la vivienda de la edila departamental Susana Núñez , ocurrido durante la madrugada de este jueves en Barrio Parque. El hecho generó daños y motivó la intervención de personal policial y de Bomberos.

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Según relató la propia Núñez al medio local Rocha Al Día, el episodio tuvo lugar sobre las 2:58 de la madrugada .

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Núñez explicó que se despertó tras escuchar un fuerte ruido en el exterior de la vivienda. "Escuché un estruendo" , contó.

Al revisar las cámaras de seguridad, constató que desconocidos habían arrojado un objeto incendiario contra la propiedad. "Era tipo una bomba molotov", señaló.

Según indicó, el elemento cayó a escasos centímetros de su vehículo. La edila contó que pudo actuar rápidamente para evitar que el incendio se propagara.

Minutos más tarde llegó uno de sus nietos, quien colaboró para extinguir completamente el fuego.

Tras el episodio, la edila dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911. En este marco, concurrió al lugar personal policial junto a efectivos de Bomberos, que realizaron las primeras actuaciones y pericias.

La edila aseguró sentirse conmocionada por lo ocurrido y sostuvo que ella no tiene problemas con ningún vecino.