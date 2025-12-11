Evacuaron Terminal de Tres Cruces por amenaza falsa de bomba: operativo generó retrasos en los ómnibus

Las autoridades evacuaron la Terminal de Ómnibus de Tres Cruces , tras una amenaza falsa de bomba que fue notificada cerca de las 18:30 de este jueves .

La evacuación afectó tanto la salida como la llegada de ómnibus y se generaron retrasos , confirmaron desde la terminal a El Observador. En total fueron 60 viajes en ómnibus los cancelados , contando tanto los arribos como las partidas.

Dentro de los arribos "cancelados" están los ómnibus que no llegaron a la terminal pero que sí descargaron a los pasajeros en las inmediaciones de este centro comercial.

Tras la amenaza y como medida preventiva, el Destacamento de Bomberos de Cordón y del Departamento de Materiales Peligrosos iniciaron la evacuación .

Luego de una inspección de los profesionales, se constató que no había ningún elemento que genere indicios ni sospechas de bomba. Los pasajeros y los visitantes del shopping pudieron volver al centro comercial y paulatinamente se reactivó la actividad del lugar.

Esta es la tercera amenaza de bomba en solo 24 horas, debido a que el miércoles fueron alertados los edificios del World Trade Center de Montevideo y de Punta del Este por un artefacto explosivo que tampoco existía.

Estas dos amenazas se recibieron sobre las 17:30 del miércoles y también generaron evacuaciones preventivas tanto en la sede de la capital como en la de Maldonado. Tras constatarse que se trataba de una falsa alarma, "las actividades en el lugar retomaron su curso normal poco después, sin registrarse incidentes ni riesgos reales para el público o el personal", informó Bomberos.