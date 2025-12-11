Dólar
ESPN y HBO Max transmitirán los partidos de la Copa Libertadores a partir de 2027

También ESPN, TNT Sports y Directv transmitirán para sus abonados partidos de otras competiciones de Combebol

11 de diciembre 2025 - 21:26hs
El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol

AFP

Los partidos de la Copa Libertadores de América se podrán ver por ESPN y HBO Max a partir de 2027, según surge de la presentación de las licitaciones para la transmisiones audiovisuales de sus torneos de clubesque hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Las empresas Warner Bros. Discovery y Ecuavisa (en Ecuador) transmitirán la Libertadores de manera gratuita. Estas emisiones de los partidos, tanto gratuitas como pagas, se refieren tanto a la televisión tradicional y al servicio de streaming.

Es decir, las transmisiones de Libertadores de ESPN y HBO Max son pagas, tanto se consuma por televisión por cable o por medios digitales. En el caso de HBO Max, es Warner quien tiene los derechos y quien los transmite por esta señal.

Por otro lado, las transmisiones de Libertadores de Warner Bros. Discovery y Ecuavisa son gratuitas, sean por televisión tradicional o por servicio de streaming. Estas licitaciones, al igual que las de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana son válidas para América del Sur, a excepción de Brasil.

Las emisiones por estos canales inician en 2027 y finalizan en 2030, en caso de no prorrogarse. Desde Conmebol calificaron al proceso de licitación como el "más competitivo de su historia".

"Tras diez meses de consultas, análisis técnicos y múltiples rondas evaluatorias, se seleccionaron las propuestas derivadas del proceso formal de Reequest For Proposal (RFP), que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y financieras", según la confederación.

Dónde ver la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana desde Uruguay a partir de 2027

copa sudamericana

En el caso de la Copa Sudamericana, es Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports quien transmite de forma gratuita. Por otro lado, en el caso de los abonados es ESPN y Directv quienes dan el servicio de esta competición.

En cuanto a la Recopa Sudamericana, torneo en que se enfrentan el campeón de la Libertadores y el campeón de la Sudamericana, solo los abonados podrán verlo a través de ESPN.

Los mejores momentos y más destacas jugadas de todas las competiciones de Conmebol, conocidas como highlights, son propiedad de Warner Bros. Discovery y se podrán ver por HBO Max.

Los canales adjudicatorios son distintos en el caso de Brasil, y en el caso de México, Centroamérica y el Caribe. Los procesos de adjudicación se realizaron con "transparencia y solvencia profesional", según la entidad reguladora del fútbol sudamericano.

