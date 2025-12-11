ESPN y HBO Max transmitirán los partidos de la Copa Libertadores a partir de 2027

El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol

Los partidos de la Copa Libertadores de América se podrán ver por ESPN y HBO Max a partir de 2027 , según surge de la presentación de las licitaciones para la transmisiones audiovisuales de sus torneos de clubesque hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) .

Las empresas Warner Bros. Discovery y Ecuavisa (en Ecuador) transmitirán la Libertadores de manera gratuita . Estas emisiones de los partidos, tanto gratuitas como pagas , se refieren tanto a la televisión tradicional y al servicio de streaming .

Es decir, las transmisiones de Libertadores de ESPN y HBO Max son pagas , tanto se consuma por televisión por cable o por medios digitales . En el caso de HBO Max, es Warner quien tiene los derechos y quien los transmite por esta señal.

Por otro lado, las transmisiones de Libertadores de Warner Bros. Discovery y Ecuavisa son gratuitas , sean por televisión tradicional o por servicio de streaming . Estas licitaciones, al igual que las de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana son válidas para América del Sur , a excepción de Brasil.

Las emisiones por estos canales inician en 2027 y finalizan en 2030, en caso de no prorrogarse. Desde Conmebol calificaron al proceso de licitación como el "más competitivo de su historia".

"Tras diez meses de consultas, análisis técnicos y múltiples rondas evaluatorias, se seleccionaron las propuestas derivadas del proceso formal de Reequest For Proposal (RFP), que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y financieras", según la confederación.

Dónde ver la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana desde Uruguay a partir de 2027

copa sudamericana EFE

En el caso de la Copa Sudamericana, es Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports quien transmite de forma gratuita. Por otro lado, en el caso de los abonados es ESPN y Directv quienes dan el servicio de esta competición.

En cuanto a la Recopa Sudamericana, torneo en que se enfrentan el campeón de la Libertadores y el campeón de la Sudamericana, solo los abonados podrán verlo a través de ESPN.

Los mejores momentos y más destacas jugadas de todas las competiciones de Conmebol, conocidas como highlights, son propiedad de Warner Bros. Discovery y se podrán ver por HBO Max.

Los canales adjudicatorios son distintos en el caso de Brasil, y en el caso de México, Centroamérica y el Caribe. Los procesos de adjudicación se realizaron con "transparencia y solvencia profesional", según la entidad reguladora del fútbol sudamericano.