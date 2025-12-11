"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera anunció este jueves su partida del club con el que vence contrato el 31 de diciembre y emitió un comunicado en el que apuntó contra la dirigencia del club informando que enero de este año le habían prometido acordar un nuevo contrato o en su defecto aumentarle el salario, pero no le cumplieron ninguna de las dos promesas.

"En enero de 2025, comenzaron las conversaciones con el club respecto a una posible renovación. En éstas, se reconoció mi desempeño durante el 2024 y me prometieron dicha renovación , o en su defecto, un aumento salarial en lo que restaba de 2025. Esta promesa se perpetuó por parte de las autoridades del club durante varios meses, sin embargo, esto no fue cumplido por su parte", dijo Silvera en el comunicado que divulgó a través de sus redes sociales.

"Mis ganas de renovar estuvieron presentes durante todo el año, sumado a la insistencia del Director Técnico de contar conmigo para el proyecto de 2026. Sin embargo, no obtuve respuestas favorables de parte de las autoridades responsables de tomar las decisiones contractuales en Peñarol", agregó el delantero.

El presidente Ignacio Ruglio fue quien manifestó públicamente, en julio de este año, que Peñarol le iba a dar a Maximiliano Silvera un aumento salarial valorando lo que fue su gran temporada 2024, donde el aurinegro fue campeón uruguayo y semifinalista de Copa Libertadores, y también por su accionar en el primer semestre de 2025.

El 24 de julio de 2025, en El Espectador Deportes, Ruglio reveló que Peñarol estaba negociando por renovar el contrato de Silvera que vencía a fin de año, que el aurinegro era el propietario del 30% de la ficha y que más allá de que no se llegara a un acuerdo por un nuevo vínculo, el club quería subirle el salario al jugador en reconocimiento a sus muy buenas actuaciones en su año y medio con la camiseta oro y carbón.

"Maxi claramente tiene que subir por el dinero que vino, a pesar de que tiene contrato vigente. Firmó por un salario, después merece subirlo, claramente. Maxi ha sido nuestro ídolo y nuestro 9 en este año y medio en el que nos llevó a donde nos llevó. Nosotros creemos que hay hasta un lugar donde subirlo y los representantes suponen que tiene que ser más; son negociaciones", manifestó Ruglio.

"En la planificación deportiva, Peñarol no corre riesgo por ningún jugador", dejó en claro Ruglio cuando estaba abierto el período de pases de mitad de año. El aurinegro también buscaba la renovación de Pedro Milans, otro jugador que se irá libre el 31 de diciembre.

"El riesgo es no renovarlo y quedarnos con el 30% que tenemos de Maxi y que se vaya libre a fin de año. Si en seis meses o en un año se vende en US$ 1,5 millones tenés que sacarle el 20% del jugador y el10% del representante por lo que queda US$ 1 millón y Peñarol tiene el 30%, o sea que le entrarían US$ 300 mil. El riesgo, entonces, es perder de ganar US$ 300 mil en una futura venta o que siga así y en enero se vaya libre. Se lo dijimos bien claro con Rodolfo Catino y Gerardo Rabajda, luego él cambió de representante: 'Así no te podamos renovar, nosotros te vamos a dar el aumento de salario de ahora a final del año'. Se lo dijimos. Es tanto lo que valoramos a Maxi que aún así no acepte renovar en Peñarol, que está bien, y en enero se pueda ir libre, estos últimos seis meses le vamos a dar el aumento pactado para mostrar que nosotros sí creemos valorarlo", remarcó Ruglio.

"Lo que sí él tiene claro, porque se lo dije mano a mano en Los Aromos, es que es un hecho que de acá a fin de año te vamos a dar un salario. A pesar de que tiene contrato vigente porque en otras partes del mundo te dicen ‘no, cumplí tu contrato, se te paga lo que se te pagaba’. Maxi vino casi sin jugar en Brasil ni México, por algo vino en un dinero. Después es el Maxi que nos hizo muy felices en este tiempo y hoy lo queremos destacar con eso; después quizá no nos pongamos de acuerdo. Por planificación de Peñarol, no se corre riesgo de perder a ningún jugador clave. En diciembre replanificaremos y veremos por cuál entra plata y por cuál no", concluyó entonces Ruglio.