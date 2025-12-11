Dólar
/ Nacional / DECLARACIONES

"Se les apagó la máquina de humo": Andrés Ojeda acusó "operación" en su contra y apuntó contra Fernando Pereira

“Nunca estuve tan callado en un lugar donde se hablaba de mí y nunca estuve tan bien defendido", opinó el senador del Partido Colorado

11 de diciembre 2025 - 14:00hs
Andrés Ojeda
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Ojeda calificó las declaraciones de Pereira como un acto de “oportunismo” y sostuvo: “Él no me dice lo que tengo que hacer. Yo por suerte tengo un montón de votos que me respaldan —como todos los que estamos acá—, que él no tiene”. Además, agradeció a la bancada del Frente Amplio y destacó la “actitud humana muy positiva” del senador Daniel Caggiani, así como la postura “respetuosa” de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.

El abogado penalista también destacó el apoyo recibido, señalando: “Nunca estuve tan callado en un lugar donde se hablaba de mí y nunca estuve tan bien defendido. Es como estar del otro lado del mostrador de las defensas, valga la paradoja y las redundancias”.

Ojeda, quien también es secretario general del Partido Colorado, consideró que las conclusiones del informe jurídico solicitado por el Parlamento marcaron el “fin de la operación” en su contra, y afirmó que “se les apagó la máquina de humo”. A su juicio, su situación sentó un “precedente en materia constitucional”, al explicar que “no se puede razonar por el absurdo”. En relación a la denuncia, argumentó: “Cuántos legisladores hay que, en los hechos, hacen diariamente gestiones para conseguir cosas, que no es el caso en particular”.

El senador insistió en que “no hay manera de sacar a un legislador del Parlamento con mayoría simple de una Cámara” y afirmó: “Ni en Venezuela pasa eso”. En ese sentido, destacó que los legisladores uruguayos dieron una clase de “razonabilidad, republicanismo y democracia a muchos”.

Un informe jurídico solicitado por la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo concluyó que la denuncia contra Ojeda por haber solicitado el reexamen de una causa como abogado mientras ocupaba su banca no constituiría una violación al artículo 124 de la Constitución. El informe señala que “ejercer tareas estrictamente profesionales ante servicios descentralizados, en particular la intervención como profesional abogado ejerciendo una defensa letrada técnica penal”, no está dentro de las prohibiciones establecidas por la Carta Magna. También concluye que no corresponde hacer cesar de forma inmediata a Ojeda como senador.

Temas:

Andrés Ojeda Fernando Pereira operación

