Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Miércoles:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO OJEDA

"No hay violación de la Constitución": oposición rechaza denuncia contra Andrés Ojeda

Desde el oficialismo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que Ojeda incurrió en una "clara violación" de la Carta Magna

9 de diciembre 2025 - 15:10hs
Dirigentes de la oposición defendieron a Ojeda

Dirigentes de la oposición defendieron a Ojeda

Foto: Leonardo Carreño

Dirigentes de la oposición se refirieron a la denuncia presentada contra Andrés Ojeda por haber violado, presuntamente, el artículo 124 de la Constitución y cuestionaron que se intente "expulsar" por mayoría simple a un senador.

Las críticas surgen a partir de la resolución de la Mesa Política del Frente Amplio (FA), que valoró que el senador colorado estaba violando la Constitución al ejercer su profesión como abogado penalista mientras se desempeña como legislador.

"Dos informes coinciden en que Ojeda violó la Constitución. Patrocinar a un tercero ante la Fiscalía es una clara violación del artículo constitucional y también dejan claro que la sanción es la pérdida inmediata de la banca legislativa. Con lo cual, luego hay que tratar de dilucidar cuál sería el instrumento", dijo el presidente del FA, Fernando Pereira en las últimas horas.

Más noticias
el detras del caso en el que se denuncio actuacion de ojeda: disputa por la comision de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas
JUSTICIA

El detrás del caso en el que se denunció actuación de Ojeda: disputa por la comisión de la venta de una empresa de agua y dos fiscales trasladadas

Andrés Ojeda llegando a Torre Ejecutiva
JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

El senador colorado Pedro Bordaberry se refirió al caso y aseguró que un informe "muy claro" del constitucionalista Ruben Correa Freitas concluye que "no hay violación de la Constitución".

Tras esto, el legislador catalogó como una "barbaridad" la "tesis" que "esgrimieron algunos" sobre que "por mayoría simple el Senado podría expulsar un senador".

"Eso es algo que nunca sucedió en Uruguay. Se necesitan siempre dos tercios, ninguna mayoría circunstancial puede andar expulsando legisladores de otros partidos, eso está mal", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leosarro/status/1998409613214167042?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras el político colorado, desde el Partido Nacional, Javier García se manifestó sobre el caso y crítico la situación.

"El intento de destituir al senador Andres Ojeda revela lo peor del autoritarismo", escribió en X.

"Hacer decir a la Constitución lo que no dice para echar a un senador opositor, a sola firma y en forma sumaria. Descabellado y antidemocrático", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/1998406881631408251?s=20&partner=&hide_thread=false

También desde filas blancas se expresó la senadora Graciela Bianchi que en rueda de prensa aseguro qué su partido apoyaría a Ojeda.

"La Constitución ni ninguna ley prohíbe a los profesionales universitarios, sea cuales fueran los títulos, a ejercer sus profesiones", sostuvo en declaraciones recogidas por Telemundo (Canal 12).

"No se interpreta un artículo de una Constitución desprendido del resto de lo que es el marco normativo que es estructural, es un conjunto de normas que hay que interpretarlas en consonancia", agregó.

En Cabildo Abierto, el diputado Alvaro Perrone se posicionó en cuanto a la situación de Ojeda y aseguró que tras haber recibido "los informes de distintos constitucionalistas", desde su partido entienden que "no hubo violación a la Constitución".

Además, apuntó que les resulta "totalmente desmedido" que con una mayoría simple "se pueda sacar a un senador del lugar que la Ciudadanía le dio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APerrone510/status/1998414862469222520?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

oposición Ojeda Constitución Fernando Pereira

Seguí leyendo

Las más leídas

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Andrés Ojeda llegando a Torre Ejecutiva
JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos