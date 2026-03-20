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Narcotráfico en San Carlos: dos personas fueron condenadas y tres fueron imputadas

La Policía investiga si hay un vínculo con la organización de Sebastián Marset, ya que en las incautaciones se encontró un paquete de droga con la inscripción "Rey del Sur", como se hace llamar el narcotraficante uruguayo

20 de marzo de 2026 17:46 hs
Paquete de droga con la inscripción Rey del Sur, seudónimo atribuido a Sebastián Marset

Paquete de droga con la inscripción "Rey del Sur", seudónimo atribuido a Sebastián Marset

Foto: captura de pantalla de Telenoche de Canal 4

La Justicia condenó a dos personas e imputó a otras tres por los allanamientos realizados en San Carlos, que están siendo investigados por una posible vinculación con el narcotraficante Sebastián Marset, quien está detenido en un centro de máxima seguridad en Estados Unidos desde hace una semana.

En las incautaciones se encontró un paquete de droga con la inscripción "Rey del Sur", como se hace llamar el narcotraficante, acompañado del dibujo de un león con una corona. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo sobre la posible vinculación con Marset que "no se descarta".

El reconocido narco uruguayo fue capturado en Bolivia el viernes pasado y apresado en un centro de máxima seguridad en el estado norteamericano de Virginia. El pasado lunes se presentó ante un juez magistrado y para este viernes se fijó una nueva audiencia.

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Mientras que el pasado jueves en Maldonado, fueron condenadas dos personas por el tráfico de drogas en que también estaría vinculado Marset. Ambos, un hombre y una mujer, fueron declarados en un proceso abreviado como autores de delitos de suministros de drogas y de tráfico interno de armas en San Carlos, e irán a la cárcel por dos años y medio, y dos años y 10 meses, respectivamente.

Incautación de drogas y armas en San Carlos es investigada por posible conexión con Sebastián Marset
Incautación de drogas y armas en San Carlos es investigada por posible conexión con Sebastián Marset

Incautación de drogas y armas en San Carlos es investigada por posible conexión con Sebastián Marset

Otras tres personas, dos hombres y una mujer, fueron imputadas por delitos vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas. Los tres estarán en prisión preventiva por más de tres meses, mientras avanza la investigación.

El operativo se desarrolló entre la Policía y la Fiscalía de 4° Turno de Maldonado, y desembocó en la incautación de armas y drogas .

Esta fue la segunda operación vinculada a esta organización delictiva y fue calificado como "un operativo exitoso", por parte la Policía de Maldonado. Se logró confiscar más de dos kilos de cocaína, además de marihuana y efectivo por más de 440 mil pesos y más de 260 dólares.

También como parte de este operativo se logró la demolición de cuatro viviendas que eran bocas ubicadas en un barrio al noreste de San Carlos.

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