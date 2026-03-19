Los lujos que Tatiana Marset Alba ostentaba en redes sociales: autos de alta gama, conciertos y yates

La detención de Tatiana Marset Alba en Santa Cruz de la Sierra no solo puso en foco un nuevo vínculo dentro del entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , sino que también dejó al descubierto el estilo de vida ostentoso que la joven exhibía en redes sociales.

La mujer, de 22 años, fue detenida el pasado 13 de marzo durante allanamientos realizados por la Policía Boliviana en inmuebles de la capital cruceña, señalados como presunta base de operaciones del capo uruguayo.

Tatiana Marset llamó la atención el sábado, cuando se mostró sonriente durante su presentación ante la prensa organizada por la Policía . En esa instancia fue identificada como integrante de la estructura criminal de Marset, lo que generó repercusión en medios nacionales e internacionales.

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Antes de su detención, la joven compartía en sus redes sociales imágenes y videos de un estilo de vida marcado por el lujo: autos de alta gama, fiestas en yates y asistencia a conciertos internacionales.

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En una de las publicaciones difundidas, se la observa bailando junto a otra joven en un yate en medio del mar. Parte de ese contenido fue eliminado tras su detención, aunque capturas continúan circulando en medios de prensa.

Entre los elementos más llamativos figura un video en el que aparece un Mercedes-Benz AMG Clase G 63 2025, valuado en unos 250.000 dólares. El vehículo, que fue incautado en una propiedad vinculada a Marset, contaba con blindaje nivel 7, el más alto disponible.

“Era un vehículo de alta gama y de blindaje con un tipo 7, que es el blindaje más alto que se puede conseguir para una movilidad. Es rara la persona que tiene un blindaje. Por lo menos en Bolivia sabemos que solamente existía este vehículo”, explicó días atrás el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Dudas sobre el vínculo familiar

El vínculo entre la joven y Marset generó versiones contrapuestas. El abogado del narcotraficante, Santiago Moratorio, aseguró que se trata de su media hermana, mientras que el ministro Oviedo sostuvo que es su sobrina.

Las autoridades consideran que su cercanía evidenciaría un alto nivel de confianza dentro de la organización, aspecto que forma parte de la investigación en curso.

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Según informó El Deber, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro señaló que el Ministerio Público se encuentra verificando los datos filiatorios de la detenida para esclarecer su relación con Marset, mientras avanza el proceso penal por delitos como organización criminal y tráfico de armas.

La mayoría de los aprehendidos en el operativo fue enviada con detención preventiva al penal de Palmasola, donde permanecerán al menos seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.