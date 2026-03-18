Allanamientos a mansiones de Sebastián Marset: cédulas falsas, pasadizos secretos y aviones con la corona del "Rey del Sur"

Tras su detención y extradición a Estados Unidos , los allanamientos a las mansiones y propiedades del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia siguen dando que hablar.

En Santa Cruz de la Sierra le han encontrado por lo menos 10 documentos de identidad falsos , pasadizos secretos en una de las casas que usaba Marset –que se presumen eran para garantizar una huida rápida de ser necesaria– y objetos con el símbolo de la corona del "Rey del Sur" , como Marset se hacía llamar.

Entre las pertenencias que tenían el logo de la corona, hay un avión Beechcraft . El comandante general de la Policía de Bolivia, Mirko Sokol , aseguró que "es muy probable" que Marset "saliera del país a probablemente a Paraguay o a Uruguay" antes de ser capturado, aunque esto está en fase de investigación.

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La aeronave fue encontrada en uno de los hangares intervenidos por la Policía. "Estamos seguros de que ese avión sí era de uso personal de Marset . En la ala de esta aeronave había una corona del rey , él se hacía llamar el rey. La misma corona que encontramos en una taza en uno de los domicilios, donde también estaban las iniciales de Sebastián Marset ", agregó el jerarca policial.

"Contaba con una cantidad de cédulas de identidad, están en proceso de investigativo para establecer si son falsas o si fueron brindadas por la entidad competente de nuestro país", agregó Sokol entrevistado por el medio boliviano Unitel.

"En el domicilio donde ha sido aprendido existía un pasadizo que daba a la casa que queda en la parte posterior de este domicilio. Esta característica también se encontró en otro inmueble que fue allanado en Santa Cruz. Es la característica de estos grupos criminales, para contar con lugar por el que puedan huir", añadió el jerarca policial.

A mediados de 2023, el narco uruguayo logró burlar otro operativo para su detención, también en Santa Cruz de la Sierra.

La propiedad de Marset que fue "saqueada" en Santa Cruz y el reclamo de la Policía hacia la Fiscalía

Operativo de captura de Sebastián Marset en Bolivia Operativo de captura de Sebastián Marset en Bolivia Foto: AFP

Una propiedad en Bolivia perteneciente al narcotraficante Marset fue "saqueada", tras la detención del uruguayo en este país y su posterior extradición a Estados Unidos.

La Fiscalía boliviana está investigando quiénes ingresaron a esta vivienda ubicada en la ciudad de La Guardia, que forma parte del área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra, lugar donde Marset fue detenido el pasado viernes.

Tras la captura del narcotraficante uruguayo, este domicilio fue cerrado y precintado por las autoridades. Este martes se conoció que fue "saqueado", aunque el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, contó que todavía se está investigando si la sustracción fue realizada por allegados a Marset o no.

Sobre el caso, el comandante general de la Policía de Bolivia afirmó que "una fiscal de Santa Cruz" fue quien instruyó "a los policías de que no se ingrese a dicho inmueble, ordenó de que se precinte el inmueble y tampoco hizo el requerimiento para que se deje personal policial de custodia".

"Al contrario, esta fiscal dispuso que el personal que estaba allá se retire a otro lugar, a otro operativo, a una distancia de cuatro horas de donde estaba esta quinta. En ese interín otras personas inescrupulosas llegaron a este lugar y saquearon este inmueble", agregó Sokol.

"Este operativo estaba bajo la dirección funcional del Ministerio Público, no tienen porque acusar a la Policía boliviana de algo que no ha ocurrido. Tenemos identificado el lugar donde posiblemente han sido trasladado estos bienes inmuebles (...) tendremos a los responsables de este hecho", sentenció.