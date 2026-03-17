Abogado de Sebastián Marset en Uruguay afirmó que "expulsión exprés" del narcotraficante en Bolivia vulneró sus derechos

El abogado de Sebastián Marset en Uruguay, Santiago Moratorio, afirmó que hubo una " expulsión exprés " del narcotraficante uruguayo de Bolivia a Estados Unidos que "vulneró los derechos" de su cliente.

En una conferencia de prensa en Carrasco, Moratorio afirmó: "Nos resulta llamativo, raro, para no decir ilegal todo lo sucedió en Bolivia , hubo un atropello, no se respetó el debido proceso, o el derecho a defensa ni la presunción de inocencia ".

"No hubo proceso de extradición, fue una expulsión exprés de su persona, tampoco se valoró lo que establece la normativa. Para expulsarse tiene que darse un derecho a defensa mínimo y un periodo de 15 días hábiles ", citó Moratorio con base a la normativa de Bolivia, así como otras leyes internacionales.

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"No se le respetó el debido proceso ni proceso de extradición, el proceso de expulsión no se ejecutó y contraviene el Código Penal boliviano, no hubo derecho a impugnar nada . Lo que ocurrió fue una expulsión exprés que no respetó la ley de expulsión boliviana ", agregó el abogado, quien también dio detalles sobre cómo transcurrirá la defensa de Marset, quien se encuentra en un centro de máxima seguridad en el estado de Virginia.

El defensor también aclaró que Marset todavía no hizo ninguna declaración y que el lunes se presentó ante un juez magistrado, no ante quien lo juzgará. "Se presentó, manifestó quién iba a ser su defensa y entre 10 o 14 días (habrá) una tercera de lectura de cargos", añadió.

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Santiago Moratorio afirmó: “La audiencia de ayer duró menos de cinco minutos y únicamente se consultó si conocía los motivos de su detención y si contaba con defensa". #PuestaAPunto @teledoce pic.twitter.com/lK9tnLSWRO — Puesta a Punto (@puestaapunto12) March 17, 2026

La audiencia del lunes duró cinco minutos y se fijó una nueva para el próximo viernes.

Además de Moratorio, trabajarán en la defensa "Rodrigo da Silva, uruguayo, que vive hace más de 26 años en Estados Unidos" y "Michael Padula" quien "ha estado en Miami y en Washington DC" y ha sido "fiscal federal por más de 10 años", contó el penalista durante la conferencia consignada por Puesta a punto de Canal 12.

"En Virginia se encuentra en estos momentos Jim Rossi, en este momento con nuestro defendido", agregó Moratorio desde Carrasco. Concretamente, Marset se encuentra en el Centro de Detención para Adultos William G. Truesdale de Alexandría (estado de Virginia).

La DEA, organización que combate al tráfico de drogas en Estados Unidos, calificó a Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna" e informó que deberá enfrentar cargos por tráfico de cocaína y el lavado de dinero en este país.

El gobierno de Donald Trump había ofrecido una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por colaborar con información que permitiera detener al uruguayo, que cayó el pasado viernes. En ese operativo, además fue capturada su hermana Tatiana Maset Alba –también de nacionalidad uruguaya– dos venezolanos y un colombiano.