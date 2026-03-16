Las máscaras hiperrealistas que encontraron en el allanamiento para capturar a Sebastián Marset en Bolivia

Las autoridades bolivianas encontraron máscaras hiperrealistas en el allanamiento que derivó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra.

Los artículos fueron exhibidos por la Policía en una especie de hangar. En las imágenes se ven varios elementos desplegados, como armas, municiones, paquetes de droga, vehículos de alta gama, avionetas y también las máscaras hiperrealistas , tal como informaron medios bolivianos y paraguayos.

Si bien no se divulgaron detalles sobre las máscaras, este tipo de artículos son utilizados desde hace años en el mundo criminal , ya que su sofisticación y materiales –silicona, detalles estéticos, cabello, pecas, arrugas y también vello facial– permiten engañar sistemas de reconocimiento facial y mantener la verdadera identidad protegida.

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Un artículo de BBC Mundo analizó este fenómeno hace algunos años y recordó distintos casos emblemáticos de personas que lograron burlar sistemas al utilizar estas máscaras . Por ejemplo, en 2010 un hombre logró pasar por los controles del aeropuerto de Hong Kong sin ser detectado al utilizar una de estas máscaras. Un pasajero del avión en el que iba lo delató, porque vio cómo se cambiaba.

En 2016, en tanto, un hombre fue arrestado de forma equivocada acusado de robar un banco. Las autoridades se basaron en imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban al asaltante –un hombre de color negro–, pero luego determinaron que, en realidad, el autor había sido un hombre blanco. El verdadero delincuente fue atrapado cuando su novia llamó a la policía para decir que había encontrado una máscara hiperrealista y una bolsa de dinero en su armario.

Avionetas, armas y autos de lujo

incautacion marset

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda. aseguró que fueron incautadas 15 avionetas y una aeronave bimotor.

Según la versión oficial, del operativo participaron unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) las cuales siguen desplegando tareas de verificación, control y aseguramiento territorial en distintos puntos de Bolivia.

En ese sentido, los efectivos intervinieron infraestructuras aéreas, hangares, aeronaves y depósitos de combustible de aviación que operaba Marset. Todo ese material quedó bajo análisis para determinar posibles vínculos con redes del narcotráfico.

Uno de los principales puntos intervenidos fue Coloradillo, en el departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Allí fueron halladas 10 avionetas tipo Cessna, una aeronave bimotor Beechcraft y aproximadamente 4.400 litros de combustible de aviación, informó el diario El Deber de Bolivia.

Otra de las zonas afectadas fue Copacabana, también en Santa Cruz, una región del oriente boliviano. En ese lugar, las autoridades identificaron tres avionetas tipo Cessna y cerca de 240 litros de combustible.

A su vez, en Riberalta, en el departamento del Beni, en el norte de Bolivia, incautaron dos avionetas, además de un hangar y documentación que ahora es analizada por los investigadores.