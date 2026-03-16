Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Las máscaras hiperrealistas que encontraron en el allanamiento para capturar a Sebastián Marset en Bolivia

Si bien no se divulgaron detalles sobre las máscaras, este tipo de artículos son utilizados desde hace años en el mundo criminal por su sofisticación y materiales

16 de marzo 2026 - 14:48hs
Las máscaras incautadas a Marset

Las máscaras incautadas a Marset

Foto: redes sociales/Policía Boliviana

Las autoridades bolivianas encontraron máscaras hiperrealistas en el allanamiento que derivó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra.

Los artículos fueron exhibidos por la Policía en una especie de hangar. En las imágenes se ven varios elementos desplegados, como armas, municiones, paquetes de droga, vehículos de alta gama, avionetas y también las máscaras hiperrealistas, tal como informaron medios bolivianos y paraguayos.

Si bien no se divulgaron detalles sobre las máscaras, este tipo de artículos son utilizados desde hace años en el mundo criminal, ya que su sofisticación y materiales –silicona, detalles estéticos, cabello, pecas, arrugas y también vello facial– permiten engañar sistemas de reconocimiento facial y mantener la verdadera identidad protegida.

Más noticias
Sebastián Marset fue capturado en Bolivia
EEUU

La acusación de EEUU contra Sebastián Marset por conspiración para el lavado de activos: usaba empresas truchas de Sudamérica y Asia

La DEA ofrecía una recomensa de hasta US$2 millones por colaboración para detener a Marset.
SEBASTIÁN MARSET

DEA calificó a Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna": enfrentará cargos por narcotráfico y lavado en Estados Unidos

Un artículo de BBC Mundo analizó este fenómeno hace algunos años y recordó distintos casos emblemáticos de personas que lograron burlar sistemas al utilizar estas máscaras. Por ejemplo, en 2010 un hombre logró pasar por los controles del aeropuerto de Hong Kong sin ser detectado al utilizar una de estas máscaras. Un pasajero del avión en el que iba lo delató, porque vio cómo se cambiaba.

En 2016, en tanto, un hombre fue arrestado de forma equivocada acusado de robar un banco. Las autoridades se basaron en imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban al asaltante –un hombre de color negro–, pero luego determinaron que, en realidad, el autor había sido un hombre blanco. El verdadero delincuente fue atrapado cuando su novia llamó a la policía para decir que había encontrado una máscara hiperrealista y una bolsa de dinero en su armario.

Avionetas, armas y autos de lujo

incautacion marset

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda. aseguró que fueron incautadas 15 avionetas y una aeronave bimotor.

Según la versión oficial, del operativo participaron unidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) las cuales siguen desplegando tareas de verificación, control y aseguramiento territorial en distintos puntos de Bolivia.

En ese sentido, los efectivos intervinieron infraestructuras aéreas, hangares, aeronaves y depósitos de combustible de aviación que operaba Marset. Todo ese material quedó bajo análisis para determinar posibles vínculos con redes del narcotráfico.

Uno de los principales puntos intervenidos fue Coloradillo, en el departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Allí fueron halladas 10 avionetas tipo Cessna, una aeronave bimotor Beechcraft y aproximadamente 4.400 litros de combustible de aviación, informó el diario El Deber de Bolivia.

Otra de las zonas afectadas fue Copacabana, también en Santa Cruz, una región del oriente boliviano. En ese lugar, las autoridades identificaron tres avionetas tipo Cessna y cerca de 240 litros de combustible.

A su vez, en Riberalta, en el departamento del Beni, en el norte de Bolivia, incautaron dos avionetas, además de un hangar y documentación que ahora es analizada por los investigadores.

Temas:

Sebastián Marset Bolivia Máscaras faciales

Seguí leyendo

Las más leídas

Una mujer murió en un accidente
ACCIDENTE

Una mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caer por las barrancas de Arazatí en un auto

Archivo. El diputado del Frente Amplio Federico Preve
SISTEMA DE SALUD

Seguros privados de salud: diputado del FA planteó regularlos y en el MSP dicen que es una "discusión fuerte que hay que dar"

Conan OBrien en la ceremonia de los Premios Oscar 
TELEVISIÓN

"No lo entiendo, disculpen": el chiste de los Oscar que dejó sin palabras a las conductoras de Canal 12 y a los traductores de la región

Álvaro Villar está al frente del Hospital de Clínicas
SALUD

Estudios gratuitos en el Clínicas para detectar predisposición genética al cáncer: "Todo el ADN queda en Uruguay", celebró Villar

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos