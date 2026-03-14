Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / SEBASTIÁN MARSET

DEA calificó a Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna": enfrentará cargos por narcotráfico y lavado en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump había ofrecido una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por colaborar en detener al narcotraficante uruguayo

14 de marzo 2026 - 17:28hs
La DEA ofrecía una recomensa de hasta US$2 millones por colaboración para detener a Marset.
La DEA ofrecía una recomensa de hasta US$2 millones por colaboración para detener a Marset. DEA

La DEA, organización que combate al tráfico de drogas en Estados Unidos, calificó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el "Pablo Escobar de la era moderna" e informó que deberá enfrentar cargos por tráfico de cocaína y el lavado de dinero en este país.

El uruguayo se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, tras ser detenido en la madrugada del viernes en Bolivia y extraditado hacia ese país en la misma jornada.

El responsable de la DEA, Terrance Cole, aseguró que el arresto de Marset "representa un paso significativo hacia una América más segura". El jerarca estadounidense recordó que fue "hace casi un año" que el narco fue incluido en "la lista de fugitivos más buscados" de esta organización. El gobierno de Donald Trump había ofrecido una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por colaborar con información que permitiera detenerlo.

Más noticias
marset ya se encuentra en una carcel de alta seguridad en estados unidos, aseguro viceministro boliviano
RECLUSIÓN

Marset ya se encuentra en una cárcel de "alta seguridad" en Estados Unidos, aseguró viceministro boliviano

blindado, con camara 360° y capo transparente: asi es el vehiculo de seguridad en el que se desplazaba marset
AUTO

Blindado, con cámara 360° y capó transparente: así es el vehículo de seguridad en el que se desplazaba Marset

Antes de detenerlo el pasado viernes, Marset ya había escapado de una operación que se montó para atraparlo en 2023, también en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

"Las acciones de este fin de semana reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas. Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset", afirmó Cole. "El renovado enfoque de la DEA en las alianzas y los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global continúa dando resultados para los estadounidenses", sentenció el estadounidense.

Este sábado, un alto funcionario del gobierno de Bolivia confirmó que Marset ya se encontraba "en una cárcel de alta seguridad" en los Estados Unidos.

En esta conferencia de prensa, el boliviano calificó al operativo de detención como "casi perfecto". "Podría haber sido una matanza, podría haber sido que escape Marset, como escapó en una anterior oportunidad", agregó el viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia Hernán Paredes Muñoz.

Paredes Muñoz apuntó a las anteriores autoridades bolivianas y dijo que la organización de Marset "no se dio cuenta que aquí cambió un gobierno, que ya no estaba penetrado, en el cual no encontraba protección". El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, había asumido el cargo en noviembre de 2025.

Temas:

Sebastián Marset DEA pablo escobar Donald Trum

Seguí leyendo

Las más leídas

Nació en una familia vinculada al turismo en Uruguay, tiene 21 años y ahora busca construir su propio nombre en uno de los hoteles más importantes de París
TURISMO

Nació en una familia vinculada al turismo en Uruguay, tiene 21 años y ahora busca construir su propio nombre en uno de los hoteles más importantes de París

Nelson Duarte
FUERZAS ARMADAS

El capitán Duarte, obligado a retirarse tras denunciar corrupción, crea consultorio jurídico para asesorar a militares y policías perjudicados por las autoridades

Sebastián Marset fue capturado en Bolivia
NARCOTRÁFICO

Captura de Sebastián Marset: la DEA estadounidense celebró la captura del "Pablo Escobar de la era moderna"

Intento de robo piraña en Car One terminó con dos detenidos baleados
POLICIAL

Intento de robo "piraña" en Car One terminó con dos detenidos baleados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos