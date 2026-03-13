Así fue cayendo el círculo íntimo de Marset: una a una, las capturas clave
La detención del narcotraficante uruguayo en Bolivia fue el capítulo final de una cacería internacional que, durante los últimos meses, desmanteló pieza por pieza su estructura financiera, logística y familiar.
13 de marzo 2026 - 14:54hs
Policía Boliviana
Policía de Bolivia
Foto: Redes Sociales
La caída de Sebastián Marset en Bolivia no fue un hecho aislado. El cerco sobre el narcotraficante uruguayo más buscado de la región se fue cerrando progresivamente. Antes de que las autoridades lograran ponerle las esposas, la red internacional que le permitió lavar millones de dólares, mover toneladas de cocaína y evadir a la Justicia durante años comenzó a desmoronarse.
En los últimos meses, una serie de capturas, extradiciones y condenas a nivel global fueron diezmando su círculo de confianza. Esta es la radiografía de cómo fue cayendo el entorno de Marset, desde su núcleo familiar hasta sus principales socios logísticos.
El golpe familiar: Gianina García Troche
El principio del fin para la tranquilidad de Marset ocurrió a mediados de año en el aeropuerto de Barajas, Madrid, con la detención de su pareja, Gianina García Troche.
Para las autoridades paraguayas, que solicitaron su extradición en el marco del megaoperativo "A Ultranza PY", tener a García Troche en custodia era determinante: sabían que la detención obligaría a Marset a mantenerse cerca de sus hijos y, por ende, de Paraguay, llevándolo a cometer errores o a intentar negociaciones que facilitarían su rastreo. Ante la Justicia, García Troche dijo que estaba separada de Marset al momento de caer presa.
Las "manos derechas": finanzas y logística global
Marset no operaba solo; dependía de una ingeniería financiera y logística sofisticada que también fue golpeada progresivamente.
Por otro lado, la estructura operativa sufrió un impacto con la captura y posterior extradición desde Emiratos Árabes Unidos a Paraguay, en julio de 2025, de José "La Maldad" Estigarribia. Considerado otra de las "manos derechas" de Marset, Estigarribia gestionaba gran parte de la logística en territorio paraguayo, operando en las sombras para garantizar que los cargamentos y los fondos fluyeran sin interrupciones.
En Uruguay: Fernández Albín y el atentado de 2020
En noviembre de 2025 se detención en Argentina (y posterior imputación) de Luis Fernández Albín, líder narco del Cerro y socio de Marset.
Fernández Albín había sido responsabilizado por el ataque a la brigada y de hecho una de las claves de la investigación consistía en confirmar si el explosivo utilizado en la casa de Ferrero tenía el mismo origen chino que el utilizado aquel día, según reconstruyó El Observador. Fuentes de Fiscalía indicaron que el apellido Albín llegó a la investigación de 2020 luego de que se realizara un "organigrama" de los grupos vinculados a Marset.
El caso de la brigada y la posterior amenaza a Ferrero es el único en el que existen pruebas para iniciar un proceso judicial contra Marset en Uruguay, y el propio narco evaluó entregarse a la justicia uruguaya por la amenaza, para dilatar su extradición y la de algunos de sus familiares a Paraguay, pero el gobierno de Luis Lacalle Pou dijo que eso no se dio porque las autoridades se negaron a negociar.
García había sido capturado en julio de 2023 en Santa Cruz de la Sierra en un operativo en el que se buscaba capturar al narco uruguayo. Marset logró escapar y desde entonces su paradero era desconocido.
"El Colla" era apuntado como testaferro de Marset y número dos de la organización. Meses después de ser apresado, sin embargo, recobró la libertad bajo fianza. En 2024 fue atacado a balazos. Recibió cinco disparos cuando estaba dentro de un auto y sobrevivió.
Como respuesta a estas declaraciones, en octubre de ese año se conoció un video en el que Marset aparece fuertemente armado y rodeado de hombres que exhiben banderas del Primer Comando Capital (PCC) brasileño. En la grabación, Marset le advierte a "El Colla" que "deje de andar diciendo" su paradero y agrega: "Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien".