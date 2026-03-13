"Me están llamado de todos lados": Patricia Martín recordó su entrevista con Marset y opinó sobre el "antes y después" del narcotraficante

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes en Bolivia durante un megaoperativo desplegado en la madrugada. Luego de su detención la periodista Patricia Martín recordó algunos los pormenores de su entrevista al narcotraficante uruguayo, que fue emitida a principios de diciembre de 2023 por Santo y Seña en Canal 4, y opinó sobre cuál fue el punto de quiebre para el criminal y contó que la están "llamado de todos lados".

Martín recordó en el programa Así Nos Va de Radio Carve los días que pasó junto a la familia de Marset en una ubicación que para ella era desconocida. "Habré estado con el dos o tres días, no más. No hablaba las 24 horas que estuve con él", puntualizó y aclaró que durante su estadía hizo un perfil sobre el hombre en base a su experiencia. "Uno se hace un perfil de lo que el otro quiere mostrar, la realidad nunca la vamos a saber".

De todas formas la periodista hizo un análisis de la personalidad del narcotraficante, y destacó el valor de la familia para él. " Que la familia lo tira, sin dudas. No solamente porque todos somos seres humanos y siendo padres, teniendo hermanos, el vinculo con la familia por mas de que seas un delincuente puede ser muy fuerte ", dijo.

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En este sentido, la periodista sostuvo que "juega mucho el estar solo" en este tipo de organizaciones criminales. "No tienen vinculo con nadie, mas allá de las personas que pueden llamarlos amigos pero son personas que trabajan para la organización", aseguró y explicó que en este contexto la familia "pasa a ser muy importante".

Por eso, entiende Martín, la entrega de Gianina García Troche, expareja de Sebastián Marset, fue un punto de quiebre para el narcotraficante: "Que Gianina se haya entregado es un antes y un después en el vinculo, en la relación, en su forma de actuar".

García Troche se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, luego de ser trasladada desde la prisión militar de Viñas Cue de Asunción (Paraguay). La expareja de Marset fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Barajas, cuando llegó a España desde Dubái.

En diciembre del año pasado circulo un video en la red social TikTok en el que habló por primera vez desde que fue puesta en prisión. “No es nada lindo estar acá. El día que tomé la decisión de entregarme, tuve que dejar de ser mujer para ser mamá. Perdí al amor de mi vida, que era Sebastián; tengo tres hijos acá y otro en otro lado. Mi familia se rompió por completo”, dijo entonces.

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Marset fue capturado esta madrugada en un megaoperativo que se desplegó alrededor de las 02:00 en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El procedimiento fue realizado por fuerzas de seguridad bolivianas, que trabajaron durante varias horas para cercar al líder del grupo criminal y a integrantes de su estructura.