Este es el mejor once de Uruguay y Bielsa no lo pone

De repente, todo se vuelve circular. Cada cuatro años una sensación irrefrenable se hace cargo de nuestros días y una configuración de origen nos lleva a pegar la cara a la pantalla de la televisión, celebrar un gol en un abrazo y repetir una arenga que sólo se entiende en este rincón del mundo.

Para algunos, no cambia demasiado. Para otros, la vida se convierte en eso que pasa entre los 90 minutos y los aciertos de la penca. Y cualquier momento es bueno para dejar las preocupaciones a merced de una pelota que gira a los pies de algún deportista en otro hemisferio.

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En estas semanas la atención queda retenida en lo que sucede en Norteamérica y el Mundial se convierte en un agujero negro que devora todo lo demás . Al menos hasta que Uruguay quede eliminado los debates parlamentarios quedarán postergados en pos de los debates tácticos, los indicadores económicos que importarán serán el precio del asado, la cerveza, los refrescos y los snacks, y la cantidad de novedades culturales se reducirá al mínimo, al menos en este país. Los artistas lo saben: tocar o sacar un disco en estas fechas es quedar condenado a ser opacados por la pelotita.

La fiebre mundialista obliga a todos los que por lo general no hablamos de fútbol (al menos profesionalmente) a acomodar el cuerpo y adaptar nuestros universos al tema de estos días. Y Doble Programa no será la excepción.

Así nos mira Marcelo.

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El once ideal En 1992 Jaime Roos publicó su once ideal en el librlo que incluyó en su disco recopatorio Cuando juega Uruguay. Como una suerte de versión criolla de la tapa del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles, Roos eligió a su selección uruguaya histórica/cultural, recordando (como lo volvimos a tener presente cuando Bielsa dio su lista hace algunas semanas) que “cada combinado celeste es causa de una polémica. Este es uno posible”.

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Jaime fue por esta formación: Ruben Rada, Rosa Luna, José Batlle y Ordóñez, Joaquín Torres García, Obdulio Varela, Horacio Quiroga, Eduardo Mateo, Zelmar Michelini, Carlos Gardel, Juan Carlos Onetti y Aparicio Saravia. ¿El DT? El General José Artigas.

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Roos, además, dejaba abierta la invitación: ARME USTED EL SUYO, dice la imagen, así, en mayúsculas.

Y en Doble Programa le vamos a aceptar la invitación.

A diferencia del once de Cuando juega Uruguay, acá no habrá futbolistas ni figuras de la historia política nacional, ni personajes ya fallecidos. Es el cuadro de la cultura nacional. Los artistas o proyectos artísticos que de una u otra manera representan al país fuera de fronteras, con once titulares y seis suplentes.

La selección uruguaya de la cultura.

Ruben Rada

El 10, el que pone la magia, el de los m recursos, el que puede hacer todo. El que puede jugar solo pero se divierte jugando con el resto. El que en lugar de desparramar contrarios, desparrama la música que se le cae del cuerpo todo el tiempo. El que pone contento al que lo va a ver. La creatividad y la alegría puestas al servicio de la música en un ícono que no solo ha recorrido casi que todos los géneros relevantes de esta tierra y del mundo (rock, candombe, salsa, murga, jazz, tango, pop, bolero y tantos otros), sino que también ha sido embajador musical tan cerca como Argentina y tan lejos como Japón y Corea.

-ine1749-1-jpg..webp Rubén Rada Camilo dos Santos

Hugo Fattorusso

Uno de esos jugadores que casi no declara, que prefiere no hablar, pero que se expresa en la cancha. Un lugar en el que puede cubrir casi que cualquier puesto, como demostró en una carrera impresionante que en distintas etapas pasó por el pop beatlero, el jazz, el candombe y la música popular. Una carrera en la que además certificó su condición de trotamundos: Hugo pasó por Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón, y allá a donde fue dejó huellas indelebles que le han valido reconocimientos como la Medalla del Sol Naciente en el país asiático, ejerciendo además como difusor de la cultura uruguaya, y generando un culto en torno a su obra (la propia, la de Opa y la de los Shakers), aunque no tenga un perfil tan alto como otros integrantes de este plantel.

2.webp Hugo Fattoruso Diego Battiste

Jorge Drexler

Drexler es titular. Después de regresar a Uruguay y tomar de la sonoridad de candombe para construir el disco más impresionante de su carrera, Taracá, el cantautor demostró que puede desplegar todo su virtuosismo en el escenario. Lo que sucedió a inicios de junio en el Antel Arena es la prueba de ello: el abrazo del músico con su gente y su música. Dos fechas donde el cantante uruguayo le hizo un regalo a Montevideo que será muy difícil de igualar.

Jorge Drexler Jorge Drexler en el Antel Arena, en el show de presentación de su disco Taracá, el 6 de junio de 2026 Joaquín Ormando

Gabriela Hearst

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst juega en ligas internacionales. Creadora de su propia grifa, la sanducera se ha convertido en uno de los nombres mejor valorados en la industria de la moda llegando a vestir a algunas de las figuras más importantes de Hollywood. Sostenibilidad, calidad y permanencia, la marca lleva también un interés por el consumo sostenible en la industria de la moda.

HJ1xxc3XEAA4x8s Gabriela Hearst en la presentación de los trajes de la selección uruguaya para el Mundial AUF

Margaret Whyte

Whyte es una artista referente en la historia del arte textil uruguayo y a lo largo de su trayectoria está atravesada por una nutrida actividad internacional en países como Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, México y Holanda. Y, actualmente, es nuestra embajadora en la Bienal de Venecia, uno de los eventos internacionales de mayor relevancia en el campo de las artes visuales con la exposición Antifrágil.

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Jaime Roos

Jaime se autopercibe como el 5: el que cuida las espaldas de los habilidosos, el que agarra la pelota y la reparte. El que une a todas las líneas. Más allá de la conexión obvia con la portada de Mediocampo y su admiración por Obdulio Varela, la comparación de Roos no es desacertada, con su pasado como bajista y su rol de compositor, arreglador, productor y letrista excelso que en distintas oportunidades ha sabido dejar el foco a otras voces y músicos. Pero lejos de ser un 5 rústico, Jaime es un volante de esos que también tiene técnica, que sabe pegarle y meter el golazo al ángulo, y que además, tiene mucha identificación con la tribuna. Y es, quizás, una de las síntesis de la uruguayidad tanto para propios como para ajenos.

1637361151856.webp Jaime Roos Marcos Mezzotoni

Fede Álvarez

Si los futbolistas uruguayos se curten en canchas de barro y con pozos, o jugando con pelotas de papel o trapo, los cineastas aprenden su oficio atando con alambre lo que sea necesario, y luego, cuando les toca el salto a las grandes ligas, se acomodan fácil porque ya saben lo que es revolverse con lo que hay. Eso le pasó a Fede Álvarez, que la pegó en YouTube con un corto hecho con apenas unos cientos de dólares y terminó metiendo el pase a Hollywood, donde ya está establecido como director, guionista y productor referente del cine de terror y ciencia ficción. Responsable de No respires y de Alien:Romulus (la primera película dirigida por un uruguayo en ser nominada a un Oscar), el cineasta defiende su formación uruguaya como una fuente de herramientas y adaptabilidad al momento de dar el salto.

Fede Alvarez Foto: EFE/Marta Pérez

Natalia Oreiro

Desde Muñeca Brava hasta La Mujer de la Fila, Natalia Oreiro tiene esa versatilidad que necesitamos en la cancha. La actriz uruguaya, una de las figuritas más queridas en Uruguay y Rusia, aporta al equipo la fortaleza de una carrera artística que ha mutado entre la televisión, el cine y la música. No olvidaremos, además United by love, la canción que la chica del Cerro grabó para el Mundial 2018.

Natalia Oreiro Natalia Oreiro Leo Carreño / Foco UY

Cristina Peri Rossi

Una de las voces más singulares de la literatura uruguaya, Cristina Peri Rossi es sin dudas una de las jugadoras de alto perfil de este seleccionado nacional. Ganadora del Premio Cervantes en 2021, la escritora uruguaya ha desarrollado a lo largo de su carrera una obra marcada por la exploración del deseo y la identidad que la convierte en una firma ineludible. Y esa capacidad la necesitamos en la cancha. Turbación, el libro inédito más reciente de Cristina Peri Rossi está en las librerías, en la que tres historias se entrelazan en el diván de un psicoanalista, junto a la reedición de La última noche de Dostoievski.

1650551359803.webp Cristina Peri Rossi Rosa Fornas

Lobo Núñez

Aguerrido y virtuoso, el luthier e instrumentista Fernando “Lobo” Núñez es ese jugador que no falta en cualquier selección uruguaya. Uno de los referentes del candombe, y encargado de llevar la cultura afrouruguaya al mundo, El Lobo tuvo una parte clave para que el candombe fuera reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y representa la celeste a nivel internacional desde su taller en Barrio Sur.

20241219 Entrevista a Fernando "Lobo" Nuñez, percusionista y luthier. IG Foto: Inés Guimaraens

Ida Vitale

Una de las voces de la experiencia en este plantel. A sus 102 años, Vitale sigue siendo uno de los nombres centrales de la cultura nacional, aunque sus caminos también la han llevado a México y Estados Unidos. La ganadora del Premio Cervantes, el más prestigioso de las letras hispanas, ya tenía un profuso catálogo y reconocimiento, pero ha sido en los últimos años que su obra y su figura fueron redescubiertas por generaciones más jóvenes, que ameritaron hasta un documental sobre su vida, así como múltiples textos biográficos.

1690558240006.webp La película sobre Ida Vitale estrena este jueves 3

Tavo García

El diseñador de tus artistas favoritos. Ca7riel y Paco Amoroso, Moria Casán, Julieta Rada, Natalia Oreiro, Juliana Gattas y Ale Sergi de Miranda o Lali Espósito. Detrás de los looks más impresionantes de los artistas está un uruguayo: Tavo García. El diseñador de Tacuarembó tiene la capacidad de jugar en cualquier cancha de nivel mundialista con diseños que no solo construyen universos pop, sino que convierten a los artistas en estrellas sobre un escenario.

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Fernanda Trías

De un tiempo a esta parte se ha hecho costumbre ver al nombre de la escritora montevideana —radicada en Bogotá— asociada a premios individuales de los más importantes. Doble ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, finalista del Booker Prize y consolidada como una de las autoras de primera línea de las letras hispanoamericanas, la exintegrante del taller de Mario Levrero que con su novela Mugre Rosa dio el salto definitivo, fue definida por El Observador en 2025 como “el gran nombre de la literatura uruguaya de hoy en el mundo”. Un título no menor para un país con una tradición literaria como este.

die_2790.webp Fernanda Trías fue multipremiada por Mugre Rosa Diego Battiste

Enzo Vogrincic

Es clave que sigan apareciendo nombres nuevos. Que cada tanto aparezcan figuras que renueven los planteles. Y de La sociedad de la nieve para acá, el actor Enzo Vogrincic ha sido esa cara nueva. Casi de la noche a la mañana, este intérprete formado en el teatro se transformó en un galán de alcance mundial, despertando un fanatismo desbordado y un fervor pocas veces visto con figuras locales. El uruguayo se ha convertido en un rostro cotizado, como demuestra su próximo trabajo como protagonista de la serie El futuro es nuestro para Netflix, pero no ha dejado de trabajar a nivel local, como hizo en 2025 con Dulce pájaro de juventud para la Comedia Nacional, donde llegaron a venir espectadores desde fuera de fronteras para verle.

Enzo Vogrincic Gastón Britos (6) Gastón Britos / FocoUy

La Vela Puerca

La banda se ganó su proyección internacional trabajando. Giras y giras por Europa y el resto de América los posicionaron con el paso de los años como uno de los proyectos más convocantes y de alcance regional, más allá de que a la vez mantienen su puesto como una de las agrupaciones más populares de la escena local, con más de 30 años de carrera a sus espaldas. Aunque su camino no los ha llevado a premios internacionales (como si le pasó por ejemplo a No Te Va Gustar o El Cuarteto de Nos), La Vela se ha convertido sin dudas en embajadora del rock uruguayo a nivel internacional.

1668694202910.webp La Vela Puerca presenta su nuevo disco en el Velódromo

No te va gustar

32 años después de aquel primer toque liceal en la plaza del barrio, No te va gustar se convirtió en uno de los proyectos musicales de mayor penetración internacional de Uruguay. Desde Solo de noche hasta Florece en el caos, la banda de rock nacional se ha posicionado como uno de los proyectos que no solo lleva la música fuera de fronteras, sino como los autores de las canciones que hacen que los uruguayos en el exterior se sientan un poco más cerca de casa. Tendremos que nacionalizar a Emiliano Brancciari.

No Te Va Gustar

César Troncoso

Aunque el público argentino se terminó de desayunar de su calidad con El eternauta, los brasileños ya lo tenían calado por su prolífica carrera en películas, series y hasta novelas de su país, y ni que hablar de los uruguayos, para quienes ya era una leyenda de la pantalla desde mucho antes. Con una carrera que incluye títulos queridos como El baño del papa y El viaje hacia el mar, y títulos tan variopintos como Zanahoria, Quemadura china y Ojos de madera, en los últimos años César se ha proyectado con más regularidad fuera de fronteras, lo que le ha valido un redescubrimiento y también galardones.

César Troncoso EFE

Como hizo Roos, queda abierta la invitación para que vos también nos mandes tu once y nos cuentes quienes son los jugadores culturales que llevarías al mundial. Sin más, llegamos al final. Nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas, por esta misma casilla de correo.

Gracias por tu lectura y hasta la próxima.