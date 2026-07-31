Tormentas y lluvias en Uruguay: Inumet espera que lo peor llegue en la madrugada y advierte cómo estará el fin de semana

Varias localidades de Uruguay se encuentran este viernes bajo alerta meteorológica por tormentas y lluvias puntualmente intensas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Natalí Bentancor, del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), señaló en rueda de prensa que habrá una " mejora temporaria " en las próximas horas, porque el fenómeno se desplazará hacia el este , pero que en la tarde se formará "otro sistema de tormentas" que llegará desde el suroeste, para trasladarse hacia el centro del país.

En ese último trayecto, " podría agarrar el área metropolitana ", sostuvo Bentancor en una rueda consignada por Telemundo.

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas: cuándo arranca y qué localidades afecta

Ciclogénesis EN VIVO: a qué hora llueve en el AMBA

Las tormentas podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, rachas de viento, caída de granizo e intensa actividad eléctrica .

Sin embargo, la peor parte, según el pronóstico de Inumet, se dará en la madrugada.

"El sistema que nosotros estamos esperando que es el más significativo, con tormentas fuertes y puntualmente severas, es el que estamos esperando para la noche de hoy que ingresa por el suroeste y que, durante la madrugada, se va a comenzar a desplazar hacia lo que es el centro y norte del país", afirmó.

Al igual que las demás, estas tormentas podrán estar acompañadas de los otros fenómenos ya descritos: rachas de viento, granizo y actividad eléctrica.

El curso de este fenómeno seguirá hacia el norte con el correr de las horas.

Cómo estará el fin de semana

Bentancor también se refirió a cómo estará el fin de semana, tanto a nivel de temperaturas como respecto a las precipitaciones.

Para el sábado adelantó que no se sentirá un descenso "muy significativo" de las temperaturas, porque si bien "habrá mejoras temporarias" en las precipitaciones, estas "continuarán".

El domingó sí se espera un "descenso más importante".

"Van a bajar considerablemente pero tampoco es un descenso muy brusco", advirtió.

Para el sur del país desde la tarde del sábado ya no se esperan lluvias, aunque sí en el norte.

El domingo, en tanto, no se esperan precipitaciones, "salvo hacia el final del día en la región norte".