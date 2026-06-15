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Una última canción para Uruguay en el minuto final antes del debut contra Arabia: la nueva versión de Uruguay (Te queremos ver campeón)

Fabian Marquisio produjo y recuperó una de las canciones más icónicas de la selección uruguaya, la que se entonó por primera vez durante el Mundialito d 1980

15 de junio de 2026 14:36 hs
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El tema, creado por Roberto da Silva y Alberto Triunfo para la Copa de Oro de campeones mundiales organizada en 1980 en Uruguay, torneo mejor y más conocido como Mundialito del 80, volvió con una producción de Bizarro y la participación de varios artistas uruguayos.

La idea de recuperar la canción bajo un nuevo sonido fue de Diego Schaffer, de la fundación Copa de Oro, más los propios creadores de la canción original, y quien se sumó desde la producción fue el músico Fabián Marquisio.

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Además de él, entre los nombres que participan en la nueva versión están Chacho Ramos, Matías Valdez, Alejandro Balbis, Chabela Ramírez, Anita Valiente, Estela Magnone, Mel Altieri, Boni, Samantha Navarro, Agustina Giovio, Darío Piriz, Santa Falco, Julio Cobelli, Mateo Moreno y Erika da Silva.

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