Llega el Mundial y las canciones destinadas a la selección uruguaya se multiplican a ritmo bacteriano. Pero además de las nuevas composiciones, que este año además llegaron por decenas, el ciclo mundialista también deja la puerta abierta para las reversiones de los clásicos, como sucedió primero con Cielo de un solo color, de No Te Va Gustar, y ahora con otro tótem musical de la década de los 80: Uruguay (Te queremos ver campeón).
Una última canción para Uruguay en el minuto final antes del debut contra Arabia: la nueva versión de Uruguay (Te queremos ver campeón)
Fabian Marquisio produjo y recuperó una de las canciones más icónicas de la selección uruguaya, la que se entonó por primera vez durante el Mundialito d 1980