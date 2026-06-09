De nuevas apuestas a clásicos renovados: 15 canciones que acompañarán a la Selección Uruguaya en el Mundial 2026

Pocos países deben tener la profusión de canciones sobre fútbol y sobre la selección nacional como Uruguay. Un lógico reflejo del lugar que ocupa el deporte en la cultura y el imaginario popular de estas tierras, y una tradición que ya tiene más de cien años, pero que periódicamente se renueva, sobre todo ante cada torneo importante que la Celeste afronta, como el Mundial 2026 que empieza esta misma semana.

La inminencia de la Copa del Mundo ha hecho que la música uruguaya ofrezca una nueva tanda de canciones de aliento . La mayoría son novedades, que van desde la plena y la música urbana hasta sonidos más tradicionales como el candombe o la murga.

También hay reversiones de dos temas que no por relativamente recientes no dejan de ser ya clásicos consolidados del repertorio celeste, como Descolgando el cielo , de Edú "Pitufo" Lombardo, y Cielo de un solo color de No Te Va Gustar, cuyos intérpretes originales contaron con acompañantes especiales para estas nuevas versiones.

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Más allá del siempre presente riesgo de que pueda haber quedado alguna por fuera de este repaso (o que de aquí al comienzo del Mundial este jueves 11, o al debut de Uruguay ante Arabia Saudita el próximo 15 de junio puedan salir más canciones), esta es una recopilación de quince canciones que serán banda sonora de los devenires de la selección uruguaya en los campos de México, Canadá y Estados Unidos.

15 canciones para la selección de cara al Mundial 2026

Sangre celeste – Maxi Álvarez

Una de las voces jóvenes de la música urbana uruguaya, Maxi Álvarez (18 años, de Barros Blancos) estrenó este junio su canción Sangre celeste, para la que contó con la compañía de la comparsa Valores y de La banda celeste, el grupo de aliento para la selección que se formó en 2023.

"Sangre en la camiseta como manchamos el tambor, trancamos con la cabeza, Uruguay que no ni no", canta Álvarez en el estribillo de la canción, una plena que interviene una cuerda de tambores. Una letra que refleja la tradición futbolera del país, y agrega que "no se discuten" las cuatro estrellas que decoran el escudo de la selección, un debate que reflota ante cada Copa del Mundo —sobre todo desde Argentina—.

Embed - Maxi Alvarez - Sangre Celeste (Video Oficial)

Celeste – Joaquín Da Rosa

El artista antes conocido como Joaco de Piedras Blancas cambió el conjunto del París Saint-Germain por la celeste. El cantante fue adelantando en sus redes sociales su canción para la selección, que se estrenó a comienzos de mayo. Un tema cumbiero con un estribillo coreable y con espíritu de cántico de tribuna (además de pegadizo), la ineludible presencia candombera, un repaso por las cuatro conquistas mundiales de la selección y el deseo de "bordar la quinta en la camiseta".

Embed - Celeste - Joaquín Da Rosa (Video Oficial)

Mi selección (remix) – Jotape, Gerardo Nieto, La dosis

Joaquín Perdomo, más y mejor conocido como Jotape, ya había lanzado el año pasado su tema para Uruguay, pero con la excusa del Mundial lo reversionó, esta vez acompañado por una leyenda de la música tropical como Gerardo Nieto, y las voces de uno de los proyectos en ascenso dentro de ese género, La dosis.

"No compramos jogo bonito, nos sobra la garra charrúa, nosotros vamos pa' delante, mi gente con nadie se arruga", canta Jotape en este tema que cita canciones como Vayan pelando las chauchas, y Descolgando el cielo.

Embed - Mi Selección Remix - Jotape, La Dosis & Gerardo Nieto

Vamo arriba Uruguay - El dúo, Pablo Cocina, Kimba Pintos y Chole

Esta reunión de voces referentes de la música tropical, el rock y el candombe mezcla esas referencias con una vibra salsera y hasta un segmento murguero, lista algunas referencias culturales del país, del mate, el truco y la rambla montevideano, a la arenga futbolera y una invitación a bailar.

Embed - Vamo Arriba Uruguay - El Duo, Pablo Cocina, Kimba Pintos, Eduardo Da Luz, Chole (Video Oficial)

Vamo' arriba la celeste – Chévere el Negrón y Lucas Bunnker

Otra canción en la línea plenera, pero con un tono más de aliento ("hay que ganar el Mundial", demanda el cantante, que luego pide "la quinta"), Chévere el Negrón comparte sus recuerdos mundialistas de 2010 —de los goles de Diego Forlán a la célebre "picada" del Loco Abreu en su penal decisivo en los cuartos de final contra Ghana— y los que heredó de generaciones anteriores, como el Maracanazo; y arenga al equipo de cara al torneo de este año.

Embed - VAMO ARRIBA LA CELESTE - Chévere El Negrón FT Lucas Bunnker

Uruguay (juntos somos más) – La Beyvy

Con un camino que recorre distintas facetas de la música urbana y la cumbia, en esta canción la cantante va por una sonoridad más pop (aunque luego deriva hacia lo tropical) digna de las canciones mundialistas contemporáneas y una letra rapeada de superación, historia futbolística, y unión.

Embed - La Beyvy - Uruguay (Juntos somos más) (Videoclip)

Ser uruguayo - El Reja y Nacho Algorta

Un estribillo tribunero ("que orgullo, ser uruguayo, ni somos pocos ni abandonamos") y una letra un poco más cercana al humor, en la que El Reja canta sobre un sueño en el que se cruzan distintas figuras de la cultura, el fútbol y la historia uruguaya, desde Artigas hasta el Maestro Tabárez, desde Luana y el "Fata" Delgado hasta Gardel, son el eje de esta canción festiva, que cuenta con el aporte compositivo de Nacho Algorta, director de la orquesta Susi. En el video de la canción también hacen acto de presencia algunas figuras de las redes uruguayas.

Embed - El Reja, Nacho Algorta - Ser Uruguayo (Video Oficial)

Charrúa - El Rota

Una más en la lista de cumbias para la selección, esta canción del artista oriundo de Dolores tiene una cita melódica al Cuando juega Uruguay de Jaime Roos en su introducción, y referencias a logros históricos de la selección, así como otros eventos más recientes, como el incidente de Luis Suárez en Brasil 2014.

Embed - CHARRÚA - EL ROTA (Canción de la Selección Uruguaya) AUF

Celeste – Dani Angelero

El floridense Daniel Angelero estrenará este 10 de junio una canción que ya viene adelantando en sus redes y que aún sin publicarse ya llamó la atención de los oídos uruguayos a través de distintos fragmentos y avances que ha presentado.

"Tiene candombe… porque el tambor es parte de nuestra historia. Tiene coro de murga… porque en Uruguay la alegría y la tristeza se cantan juntas, de una forma que nos identifica. Y tiene guitarras grabadas por Alfredo Gómez, guitarrista de Zitarrosa, Jaime Roos y otros referentes de nuestra música. Por eso siento que esta canción no intenta parecer uruguaya… intenta representar lo que somos", escribió el músico sobre la canción.

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Juega la celeste – Mathías Cuadro

El cantante que tiene pasado en La Voz Argentina se ha movido por lo general cerca de la cumbia y la plena, pero en este caso se despachó con una balada pop, de ritmo calmo, lo que la aleja de la tónica del resto de esta lista. Una canción que apuesta más a la emotividad que a la arenga y al tribuneo.

Embed - JUEGA LA CELESTE - MATHIAS CUADRO

Ola Celeste - ANEP

Este enganchado de cuatro canciones futboleras —Cuando juega Uruguay, Cielo de un solo color, Salve Danubio y Descolgando el cielo— fue interpretado por distintos coros escolares y vocacionales de todo el país, en el marco de una campaña de aliento a la selección. Las versiones de estas canciones/campaña fueron arregladas por el músico Ney Peraza.

Embed - OLA CELESTE - Canción de aliento a Uruguay | mundial 2026

Mi lema – Luana

El día del debut de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026, Luana estrenará su canción para la selección, que hace algunos días había adelantado en una entrevista en El Observador. La cantante contó "siempre quise crear una canción para Uruguay, es algo que me parece fantástico", y celebró la tradición de canciones sobre fútbol y la selección que existe.

"La canción tiene que tener un coro que todo el mundo lo pueda cantar eufóricamente, con un bombo, literalmente. Estudié mucho Descolgando el cielo, de Pitufo Lombardo, y me parece que una buena canción para Uruguay tiene que tener eso de que conecta emocionalmente con todos, desde la clase social más baja a la más alta, desde el que vive en Artigas hasta el de Montevideo, y el que vive afuera del país también. Es buscar un sentimiento ya sea describiendo al país o lo que una siente cuando nombra a Uruguay", explicó la artista, que publicó un avance del tema en sus redes.

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Hoy juega Uruguay - Gamepad

La banda formada en Maldonado que se caracteriza por cruzar los sonidos del punk rock y el pop con los efectos de sonido de los videojuegos retro tiene también su canción mundialista, que mantiene esa estética y recurre a las bandas sonoras de los juegos de fútbol de las antiguas consolas, que aparecen también en el clip de la canción.

Embed - Gamepad - Hoy Juega Uruguay (Video Oficial)

Descolgando el cielo – Martín Quiroga y la selección

Una de las dos canciones clásicas reversionadas para esta Copa del Mundo, el tema que Pitufo Lombardo estrenó de cara a la Copa América de 2011 y que se terminó convirtiendo en uno de los himnos de la selección para esta época fue reinterpretado por un grupo de artistas que incluye a Martín Quiroga, El Alemán, Américo Young, Gerardo Nieto, Alejandro Balbis, Anita Valiente y Emiliano & El Zurdo, además del propio Lombardo y otras figuras, en una reinterpretación en clave de plena.

Embed - Martín Quiroga y La Selección - Descolgando El Cielo

Cielo de un solo color (versión 2026) – No Te Va Gustar con Hugo Fattoruso, Jorge Drexler y Agarrate Catalina

Anunciada como canción oficial de la selección para este Mundial, esta reversión de la canción de No Te Va Gustar cuenta con la voz de Jorge Drexler, el coro de Agarrate Catalina y el acordeón de Hugo Fattoruso y fue utilizada como banda sonora del video con el que la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció al plantel de 26 jugadores para el torneo.

Pocos días después, el grupo publicó la canción completa, junto a un video de la grabación y de la presentación oficial, en la que estuvieron acompañados por buena parte del plantel de la Selección del Mundial 2010.