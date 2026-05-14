Luana pasó por La Playlist, anunció que hará una canción para la selección uruguaya y reveló que se viene un disco de colaboraciones con artistas argentinos

Luana está preparando el lanzamiento de una canción para la selección uruguaya de cara al Mundial que comenzará en pocas semanas, y también la publicación de su segundo disco, un álbum de colaboraciones con distintos artistas argentinos . Así lo anunció este miércoles en La playlist, en el streaming de El Observador.

La cantante contó "siempre quise crear una canción para Uruguay, es algo que me parece fantástico", y celebró la tradición de canciones sobre fútbol y la selección que existe. " Hay canciones que son tradicionales, pero estaría buenísimo que se consagre una buena plena como canción para el Mundial . Ya tenemos murgas, cumbias, falta la plena ".

"La canción tiene que tener un coro que todo el mundo lo pueda cantar eufóricamente, con un bombo, literalmente. Estudié mucho Descolgando el cielo, de Pitufo Lombardo, y me parece que una buena canción para Uruguay tiene que tener eso de que conecta emocionalmente con todos , desde la clase social más baja a la más alta, desde el que vive en Artigas hasta el de Montevideo, y el que vive afuera del país también. Es buscar un sentimiento ya sea describiendo al país o lo que una siente cuando nombra a Uruguay ", explicó la artista.

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"Siempre fui muy patriota, es algo que me rodeó mucho", agregó la cantante que también tiene la identidad uruguaya como uno de los hilos de su primer disco, Icónica, que salió en 2025.

El nuevo disco que está preparando Luana, lleno de colaboraciones

En la entrevista Luana también anunció que está trabajando en un segundo disco, que surgió de las visitas de artistas argentinos a Uruguay, que investigando sobre lo que está pasando con la música uruguaya, terminan llegando a ella y manifestando su intención de colaborar.

"Vienen y me dicen 'vamos a hacer una plena juntos', entonces fue, bueno, si lo quieren hacer, vamos a hacerlo. Me encontré con que disfrutan, entienden el ritmo y conectan, así que ahora estoy con eso", adelantó la cantante.

Rodrigo Tapari, Chili Fernández, Aneley, Flor Álvarez y Lauta son algunos de los artistas que colaborarán con ella en este nuevo disco.

Luana también contó en la charla que tiene como objetivo hacer un tercer disco en el que pueda colaborar con algunas de las figuras insignia de la música uruguaya de generaciones anteriores a la suya, como Rubén Rada, o versionar a otros nombres icónicos como el de Alfredo Zitarrosa, al que cantó recientemente en el homenaje por los 90 años de su nacimiento que se hizo en Montevideo en abril.

"Hay un pendiente con todos los próceres, cuando canté a Zitarrosa pasaron cosas y me gustaría explorar eso. Hay proyectos interesantes en camino", anticipó.

La entrevista completa de Luana en La playlist