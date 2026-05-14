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En nueva audiencia por el caso Facundo en Tacuarembó, familia solicitó reparación económica por U$S 490 mil

Facundo había fallecido en 2022 tras recibir un disparo con una chumbera por parte de un amigo mientras acampaban

14 de mayo de 2026 9:51 hs
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Captura de video de Subrayado (Canal 10)

El caso de Facundo Cuadrado, que murió luego de que un amigo le disparara con una chumbera en Tacuarembó en el 2022, tuvo una nueva audiencia durante las últimas horas, pero esta vez en lo civil.

"La parte demandada ha establecido como estrategia, a mi criterio de forma poco razonable, victimizar al victimario. Tanto es así que de 14 testigos que presentó, ocho o nueve fueron rechazados, porque acá hay una sola víctima, que fue Facundo, lamentablemente", lamentó el abogado César Castro Gutiérrez de la familia en lo civil en diálogo con Subrayado (Canal 10).

En esta instancia, los Cuadrado buscan conseguir una reparación económica de U$S 490 mil por el fallecimiento del joven cuando tenía 18 años.

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En la parte penal, la instancia está actualmente en casación en la Suprema Corte de Justicia, según informó la otra abogada de la familia, Karen Pintos.

El autor del crimen está en libertad y sin medidas mientras se espera la resolución final del caso. Sobre él pesa una condena en primera instancia de 7 años de prisión por un homicidio de dolo eventual.

El caso

El 20 de febrero de 2022, cinco amigos estaban acampando en una ladera del cerro cercano al balneario Iporá. Los jóvenes se encontraban celebrando y despidiéndose de su departamento natal, Tacuarembó, ya que algunos se irían a iniciar sus estudios universitarios en Montevideo.

El incidente ocurrió sobre la madrugada. Los jóvenes estaban tomando alcohol, pero se quedaron sin bebidas, por lo que dos de ellos se fueron a la casa de campo para buscar más cervezas.

Entre esos dos jóvenes se encontraba Facundo junto al dueño de casa. Ambos amigos agarraron las bebidas, pero el dueño de casa le dijo a Facundo que se adelantara mientras él agarraba una chumbera con amortiguador de nitrógeno.

Facundo regresó con sus amigos, mientras que el otro joven se escondió en un lugar cercano con su chumbera y empezó a disparar sobre sus amigos. Finalmente, uno de esos balines alcanzó el corazón de Facundo.

Los amigos rápidamente avisaron a la Policía y a personal médico, quienes llevaron al joven de 18 años al hospital. Facundo fue internado en estado grave, diagnosticándole muerte cerebral, falleciendo el 26 de marzo.

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