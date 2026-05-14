El cruce de Ángel Di María con Diego Milito, presidente de Racing, quien había apuntado contra la AFA

Rosario Central eliminó a Racing Club de Avellaneda en el Torneo Apertura argentino, encuentro en el que la Academia terminó el alargue con 9 futbolistas, y el presidente, Diego Milito , lanzó fuertes acusaciones luego del encuentro contra el arbitraje y contra la AFA , al mismo tiempo que Ángel Di María apuntó contra el directivo.

La polémica surgió durante el encuentro cuando el árbitro Darío Herrera expulsó a Adrián Maravilla Martínez , delantero de Racing, por un golpe que le dio en el rostro a su rival cuando se lo quiso sacar de encima. En primera instancia, sancionó con tarjeta amarilla, pero a instancias del VAR revisó la acción y cambió su opinión.

Posteriormente, luego del empate 1-1 en los 90 minutos, en el tiempo extra expulsó por doble amonestación a Marcos Di Cesare tras una falta a Enzo Copetti. Tras el encuentro, Milito apuntó contra el arbitraje y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El presidente de Racing explotó luego del partido y se detuvo en la zona mixta para emitir sus declaraciones: " Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido , han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos", comenzó.

"Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente", agregó.

"Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar... Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", añadió.

Y sentenció: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".

El cruce de Ángel Di María con Milito tras sus declaraciones

Ante estas declaraciones del presidente de Racing, Di María emitió un mensaje en redes sociales apuntando contra él: "Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores", comenzó escribiendo.

"De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, que loco no? Antes se debatían tanto los penales? Antes se debatían tanto las tarjetas?.

Posteo Di Maria El mensaje de Ángel Di María en redes sociales

Caretas. Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside, que casualidad no?.

Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, para que? Para que solo digan que nos ayudan? Que el fútbol esta manchado? el fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta", sentenció.