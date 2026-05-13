Los 100 años de Richard Attenborough y más recomendados de Picnic!

Hoy celebramos un cumpleaños en Pícnic y te invito a soplar las velitas (tremendo desafío) por David Attenborough, la “voz de la naturaleza” que tantas veces nos ha dado calma mientras nos deleitamos mirando la naturaleza que, obstinadamente, sigue sobreviviendo a la raza humana. A los cien años , Sir Attenborough ya no es solo un documentalista. Es una voz serena, casi susurrada, que durante décadas acompañó imágenes de selvas, océanos y desiertos, y que terminó convirtiéndose en una especie de conciencia moral para una época marcada por crisis ambiental y la desconexión humana con el mundo natural.

No se me ocurre otra figura contemporánea que haya logrado algo así: transformar el asombro en responsabilidad. Attenborough entendió pronto que nadie protege aquello que no ama, y que nadie ama lo que no conoce . Sus documentales —desde Life on Earth hasta Planet Earth o Blue Planet — no solo mostraron especies exóticas; enseñaron a mirar. En una sociedad en la que en la que muchas personas tienen más contacto con pantallas que con árboles, él acercó la naturaleza al centro del hogar.

Durante años evitó el tono militante. Prefirió la observación paciente, el rigor científico y la fascinación genuina. Pero cuando esa voz comenzó a hablar de colapso climático, extinción y devastación ecológica, el mensaje tomó una gravedad imposible de ignorar. “ He sido testigo de este siglo terrible de destrucción” , dijo en A Life on Our Planet , un documental que definió como su “declaración testimonial”. Para entonces había pasado 70 años observando el planeta de cerca.

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En la mejor tradición de los exploradores ingleses, esos que arriesgaron para descubrir (lejos de la tradición colonialista de tantos otros exploradores) Sir David es casi casi como un amigo para tantos que lo hemos admirado. Como símbolo de su presencia en la naturaleza y ante ella, recuerdo la famosa escena rodeado de gorilas en Ruanda, sonriendo casi como un nene mientras los animales jugaban alrededor. Esta escena condensa su esencia: Attenborough nunca pareció colocarse por encima de la naturaleza, sino dentro de ella.

Nacido en 1926, con una infancia marcada por fósiles, piedras y expediciones improvisadas, Attenborough vivió lo suficiente para observar la transformación radical del planeta. Vio desaparecer especies, derretirse hielos y degradarse ecosistemas enteros. Pero incluso hoy, a los 100 años, se resiste al cinismo. Sigue defendiendo la capacidad humana de cambiar el rumbo. “Todo lo que necesitamos es voluntad”. Su legado esencial ya está entre nosotros. Solo hace falta, por fin, entenderlo. No solo nos mostró la belleza del mundo natural. Nos recordó que todavía formamos parte de él.

Para ver (el mundo)

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Si sos fan de Attenborough, seguramente ya viste alguno de sus magníficos documentales. Si nunca los viste, te invito a probar una tarde de tele y serenidad. Muchas de sus mejores obras se pueden ver por streaming. Acá te recomiendo algunas:

Océanos . Este documental es de 2025. Lo hizo cuando tenía entre 98 y 99 años (Disney).

Una vida en nuestro planeta , Esta película recuerda su vida y su camino hacia la naturaleza. Preciosa (Netflix).

El mundo secreto del sonido . En esta serie documental de 2024 se utiliza tecnología de audio de última generación y sonido envolvente para explorar cómo los animales usan el sonido para sobrevivir (Netflix).

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Una historia de gorilas. Cuenta su primer encuentro con el pequeño gorila Pablo y cómo el gorila creció hasta convertirse en un gran macho espalda plateada (Netflix).

La vida a color . Un viaje inimaginable por la realidad de nuestro planeta (Netflix)

Siete mundos, un planeta . Siete continentes, todos únicos. Esta es la premisa de esta serie natural de BBC Studios Natural History Unit (siete capítulos), que explora la diversidad de los siete continentes de la Tierra. Bonus track: la canción original, Out There, compuesta por Sia y Hans Zimmer (HBO).

Planeta Azul . Descripta como “la primera serie verdaderamente integral sobre la historia natural de los océanos del mundo”, cada uno de sus ocho episodios explora un aspecto diferente de la vida marina (HBO)

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Planeta Tierra II. HBO. Aclamada por la crítica, fue la primera serie de televisión producida por la BBC en ultra alta definición (4K), en 2013. (HBO)

Africa . Esta serie de seis capítulos, producida por la BBC, recorre los impresionantes paisajes y las criaturas aún desconocidas de las cinco grandes regiones de África (HBO).

Planazos

Jardines. Sigamos intentando acercarnos a la naturaleza. La nueva edición de Montevideo Garden Week propone bajar el ritmo y volver a conectar con lo verde. El encuentro de paisajismo y vida al aire libre reúne jardines intervenidos por diseñadores locales, charlas, talleres, recorridos por espacios privados y propuestas vinculadas a la jardinería, la sustentabilidad y el bienestar cotidiano. Va desde hoy 13 al 16 de mayo y acá podés ver todas las actividades .

Cielo abierto. Me parece una maravilla la experiencia La Quinta a Cielo Abierto , una jornada de observación astronómica guiada junto a docentes del Planetario de Montevideo. La actividad será el 22 de mayo a las 18 h, con telescopios disponibles para descubrir fenómenos celestes en un entorno especialmente pensado por su baja iluminación. La entrada es libre y gratuita, apta para todo público y no requiere agenda previa. Informes: 098 011 884 / 4334 6137.

Museos. Durante mayo, el Museo Histórico Nacional propone una serie de actividades gratuitas para redescubrir la historia uruguaya desde experiencias participativas y recorridos poco habituales. En “De paseo por la quinta”, en la quinta de Batlle y Ordóñez, se exploran los modos de vida de principios del siglo XX; “Todo el año es carnaval” es un caminatour por Ciudad Vieja que comienza en el Museo del Carnaval y revive las escenas carnavaleras de 1900 a 1930; y “El mantel como bandera”, en casa Lavalleja, es una muestra dedicada a la identidad culinaria nacional. El viernes 29 de mayo se realizará además un itinerario especial sobre la música doméstica de hace más de un siglo, con inicio en el Cabildo de Montevideo y cierre en el Museo de Artes Decorativas - Palacio Taranco con un concierto de piano. Más datos acá.

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18 de mayo. Además de conmemorar la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos, así que te propongo que estés atento a las muestras y actividades especiales que se realizarán en estos días. El Museo Nacional de Artes Visuales se suma al Día Internacional con una programación especial gratuita entre el 13 y el 18 de mayo. Habrá talleres para adolescentes inspirados en la exposición Paisajes, visitas guiadas, como la que ofrecerá la artista Guadalupe Ayala por su muestra Gema, performances y hasta un torneo de trivia sobre el acervo del museo con premios para los ganadores. La performance La vida es un flujo y reflujo de Ce Vignolo, será el lunes 18 a las 13 h, y el torneo de trivia ese mismo día a las 17 h en el auditorio. Algunas actividades requieren inscripción previa a través de Museo Nacional de Artes Visuales. Acá toda la info.

Plantación. El sábado 23 de mayo habrá plantación colectiva en el marco del proyecto El Jardín del Poeta, en el Museo Zorrilla, una propuesta que busca recuperar especies históricas del patio andaluz del museo. La actividad , guiada por el área de Espacios Verdes del Municipio CH, será a las 11 h y está abierta a todo público.

Cine. Hasta el 17 de mayo Uruguay está bien representado en Cannes, con José Ignacio International Film Festival (JIIFF) , que vuelve a uno de los principales encuentros de la industria cinematográfica global, a bordo del yate Alhambra anclado en la Riviera francesa. En el marco de la 79º edición del Festival de Cannes, el equipo de JIIFF desplegará una agenda de actividades diarias que incluyen el lanzamiento de $150.000 en fondos de incentivo desde su espacio de industria, Working JIIFF.

Delicias surtidas

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Champagne y pasos. Paninis propone un tremendo programa para degustar en las noches de mayo, de la mano de la creatividad del chef francés Francois Ives y maridado con el excepcional champagne francés Laurent Perrier, que ya se puede comprar en Uruguay. Esta bebida con más de 100 años de historia, se produce en la región de La Champagne, con uvas de 55 viñedos diferentes de la zona, amalgamando Chardonnay (50%), Pinot Noir (30%) y Pinot Meunier (20%). El resultado es un champagne fresco y con notas cítricas y florales, que marida perfectamente con los seis pasos del menú, todos destacables pero con particular énfasis en un foie gras sedoso, un muy bien logrado carpaccio de wagyu y un excepcional filete de pargo rojo nacional, con arroz negro. Acá todos los detalles. El menú viene con un champagne cada dos personas.

Leyendas. El vino uruguayo celebra su memoria y sus protagonistas en la primera edición de Leyendas del Vino, una experiencia que reunirá a tres nombres fundamentales de la vitivinicultura nacional: Reinaldo De Lucca, Daniel Pisano y Javier Carrau. Entre relatos en primera persona, una experiencia inmersiva especialmente diseñada y un menú maridaje con algunas de las etiquetas más emblemáticas del país, la propuesta invita a recorrer la historia del vino. Será el jueves 21 de mayo a las 19:30 h en City Winery .

Otras cocinas. Este sábado 23 de mayo se viene la segunda edición del ciclo Otras Cocinas, en la que José del Castillo cocinará en I’Marangatú en una noche dedicada a los sabores más tradicionales de Perú. El chef y propietario de Isolina -uno de los restaurantes más reconocidos de Lima y parte del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants- cocinará junto a Matías Sanjurjo un menú especial que recorrerá clásicos como el pan con pejerrey, el cebiche con chicharrón de pulpo, la causa limeña, el ají de gallina y el tradicional seco de carne con frejoles. Por más datos sobre menú, maridaje y costo, acá.

Suiza. Una cena para viajar a los Alpes sin salir de Montevideo es la que se podrá disfrutar el 27 de mayo a las 20h, en el Roof de Hyatt Centric, que recibirá al embajador de Suiza en Uruguay para una noche dedicada a la tradición gastronómica helvética. La propuesta incluye estaciones inspiradas en algunos de sus sabores más emblemáticos: quesos artesanales, raclette, fondue, goulash con spaetzle, kassler con puré de manzana y una selección de repostería suiza que incluirá la clásica kirschtorte y mousse de chocolate semiamargo. Todo con la vista de la ciudad del piso 13.

Chau chau adiós