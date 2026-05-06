El secreto del presente, y más recomendados de la newsletter Picnic

Esta semana se alinearon varias cosas que hicieron que hoy converse contigo en este Pícnic . Estoy leyendo un libro entrañable de esos que vas descubriendo de a poco. La corresponsal de Virginia Evans, es una novela construida a partir de palabras escritas que van dando pistas sobre una mujer cuya vida se revela -y a la vez se distorsiona- a través de lo que escribe y de lo que otros escriben sobre ella. La trama se va armando como un rompecabezas que suma relaciones, pérdidas y decisiones. En sus cartas la mujer de 78 años relata su presente, pero indefectiblemente vuelve al pasado una y otra vez y se proyecta hacia un futuro que también trae complejidades.

Esta semana también escuché un podcast sobre un libro de 1997 que nunca leí y cuyo título, confieso, no me simpatiza: El Poder del Ahora , de Eckhart Tolle. Sin embargo, tanto como me hace ruido un título que supongo estereotipado (vaya atrevimiento el mío), me interesó escuchar sus enunciados principales, porque me reconocí en muchos. El planteo central de este autor es que la mayor parte de nuestro sufrimiento nace de no habitar el presente . A la mayoría de los humanos, y me incluyo en primer lugar, nos mueven dos fuerzas mentales: el arrepentimiento por el pasado y la ansiedad por el futuro . La consecuencia es que nos desconectamos del único momento en el que la vida realmente ocurre: el ahora .

Su propuesta no es eliminar estas fuerzas mentales que nos tironean, sino observarlas: tomar distancia, reconocer sus patrones sin juzgarlos y dejar de identificarnos completamente con ellos. En este escenario, el cuerpo es un ancla, que nos permite prestar atención a las sensaciones físicas, a la respiración, volver al presente y reducir el ruido mental.

Vivir en el ahora, así tan idílico e imposible como suena, no es una fórmula mágica, no elimina el dolor ni justifica la pasividad. Bien entendido, abre un espacio de lucidez desde el cual las relaciones pueden volverse más auténticas y las decisiones, más conscientes. Para Tolle esta es una forma distinta de libertad.

Hablando de penas, arrepentimientos y problemas, esta semana ganó el premio Pulitzer un libro que estoy pronta para leer, pero me intimida por muchas razones. Yiyun Li escribió su autobiografía, Things in Nature Merely Grow , luego de la muerte por suicidio de sus dos hijos. ¿Cómo se vive el presente luego de esto? Y sin embargo… Gracias por la lectura.

Para ver

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Belfast. Me encantó esa serie irlandesa de los mismos creadores de la genial Derry Girls. Cómo llegar al cielo desde Belfast (Netflix) está ambientada en esa ciudad irlandesa, y sigue a un grupo de amigas que cargan con una historia compartida marcada por una pérdida. Tiene algo de policial pero mucho más de comedia de enredos de amigas que se reencuentran, ante la supuesta muerte de una cuarta integrante del grupo. Acá la protagonista es la amistad en la adultez, relaciones íntimas, repetitivas, irritantes y afectivas. Una mezcla de amor y hartazgo.

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El deber. No sé si te pasó lo mismo, pero a mi Netflix me sorprendió gratamente al agregar a mi pantalla de inicio una línea de recomendaciones de películas “Aclamadas por la crítica”. Seguro que es parte del plan del algoritmo para retenerme, pero aún así lo valoro, porque siempre cuesta bastante escarbar en ese inmenso catálogo para encontrar algo como la gente. Así llegué a ver Gone Baby Gone (2007), una muy buena película policial dirigida por Ben Affleck y protagonizada por su hermano, Casey Affleck. Lo que al principio es un thriller en busca de una niña desaparecida en un barrio del sur de Boston, pronto se convierte en un dilema mucho más ético y moral que supera el caso policial: qué significa realmente “hacer lo correcto”. Fue el debut directorial de Affleck y lo hizo muy bien,

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Familia. Una de las historias latinoamericanas que más recuerdo de mi joven adultez es La Casa de los Espíritus , de Isabel Allende, por su magia y sus historias zurcidas con el amor y el odio de una buena saga familiar. Ahora me alegra que su adaptación a serie (Amazon Video), esté muy bien hecha, sobre todo porque es una producción en español y con artistas latinoamericanos. Adaptar una novela tan querida, política y a la vez íntima, no es tarea fácil. La historia arranca con magia y violencia: Clara y Esteban. Y sigue atravesada por ambos elementos, el primero en forma de fantasmas imaginados o reales, y la segunda en el contexto político de lo que en la novela nunca se identifica, pero que es sin dudas Chile.

Planazos

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La Quinta. De paseo por la quinta (Piedras Blancas) es una visita guiada para viajar en el tiempo: cómo eran las casas, el mobiliario y las costumbres de las familias de principios del siglo XX. Un recorrido por la historia cotidiana a través de la casa quinta de la familia Batlle–Pacheco. Podés ir el 23 de mayo a las 15 hs (Carlos Hounie 4381) y no requiere inscripción previa.

Pequeña Europa. El sábado 16 se viene esta feria de delicias en La Paz, Colonia, un paseo para dejarse tentar: gastronomía, música y ese encanto de feria al aire libre. Además, una propuesta colectiva para armar una gran guirnalda de repasadores entre todos. Irá de 11 a 19 hs en Plaza Doroteo García.

Molino. Hilos del Alma es un espectáculo de flamenco contemporáneo con sello local. Una obra creada e interpretada por la bailaora uruguaya Mariana Alanís, que cruza tradición y sensibilidad actual. Se podrá ver este viernes 8 de mayo, a las 20.30 hs, en el Molino de Pérez (Pasaje Arq. Juan Veltroni s/n). Entrada gratuita (con reserva previa al 098 664 101).

Arte y vino. El vino tiene mucho de arte, pero en este caso es literal porque la propuesta de Entrecopas es: pintar, tomar y salir de la rutina. El viernes 8, jueves 14, jueves 21 y miércoles 27 de mayo, habrá talleres para pintar con pinturas neón un cuadro o tote bag. Los materiales están incluidos, y eso supone también degustación ilimitada de vino. No se necesita experiencia previa.

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Kimonos. Si te fascina, como a mí, la cultura japonesa, te interesará el Taller de Yukata (una especie de kimono) que dictará la Asociación Japonesa de Uruguay, el sábado 16 de mayo desde las 15.30 hs. La idea es acercar al participante a una de las prendas más emblemáticas de la cultura japonesa: cómo vestirla, su significado y los detalles que la hacen única. Inscripciones acá.

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Humedales. Buen plan esta escapada cerca de la ciudad para reconectar con la naturaleza. La invitación es a caminar, este 24 de mayo, entre los humedales del río Santa Lucía (Melilla), para renovar el aire. Comienza a las 10 hs. Más datos acá.

Juegos. Un plan simple y perfecto: juegos de mesa, merienda y pausa a mitad de semana. Es lo que propone Ludovica Juegos y Libros Minerva, los miércoles de 18 a 20 hs.

Otro pícnic. En este caso no es uno epistolar, como el mío, sino un picnic real en el Jardín Botánico, el sábado 16 de mayo a las 15 hs. La actividad comienza por una caminata guiada por el Jardín y cierra con un pícnic compartido. Más datos acá.

Jazz. Se viene buen y variado jazz en Blue Note Jazz Club , todos los martes de mayo. Desde las 20:30 hs con entrada libre

12/05 — Chapital Trío (Chapital - Ibarburu - Labrada)

19/05 — Última Línea Trío (Mauris – Cruz – Villalba)

26/05 — Última Línea Trío (Mauris – Cruz – Villalba)

Benedetti. El sábado 16 a las 11:00 se realiza en Ciudad Vieja una recorrida a pie por puntos emblemáticos de Ciudad Vieja relacionados con Mario Benedetti, acompañados de la lectura de fragmentos de sus textos. Sin costo.

Un regalo para vos: movilidad

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