Una guía para aprender a escuchar y los favoritos de abril de la newsletter Picnic

Quiero conversar hoy contigo, en este Pícnic, sobre el arte -la necesidad- de escuchar conscientemente. Y lo hago porque es algo que me cuesta mucho y en lo que fallo una y otra vez. Si escuchar con intención siempre ha sido vital para la comunicación real, lo es aún más ahora. En tiempos de ruido constante, de opiniones instantáneas, respuestas automáticas, conversaciones que son más monólogos que intercambios, escuchar es un gesto raro, casi contracultural. No porque falten palabras, sino porque faltan oídos disponibles .

Escuchar de verdad implica algo incómodo: correrse del centro . Suspender, aunque sea por un rato, el impulso de opinar, de interpretar rápido, de llevar todo hacia la propia experiencia. Y qué difícil es esto cuando cuando creemos ser el centro del universo. Seamos honestos: casi siempre nos ubicamos allí, en ese supuesto centro del universo. Quizás por eso es tan difícil: escuchar de verdad exige una forma de generosidad que no siempre estamos dispuestos a ejercer. Lo dijo alguna vez la filósofa Simone Weil: la atención es la forma más pura de generosidad .

Cómo lograrlo es lo que exploró el filósofo y psicólogo Erich Fromm en un seminario de 1974 en Suiza, que luego fue adaptado a un libro, El arte de escuchar (que no leí, pero que quiero leer). Allí propone seis principios para dominar el arte de comprender sin egoísmo:

El diablo viste a la moda: una conversación sobre el poder y la identidad en una industria millonaria que se convirtió en un clásico pop

¿Homenaje o lucro? La vuelta de Soda Stereo y los hologramas como nuevo recurso para revivir (o rejuvenecer) a estrellas de la música

2. El mayor obstáculo sos vos mismo. Ansiedad, intereses, ganas de responder, todo eso interfiere. Escuchar implica correrse del centro.

3. La imaginación también escucha. Entender al otro no es solo oír palabras, es reconstruir su mundo interno.

4. La empatía no es opcional. Sin la capacidad de sentir al otro desde adentro, no hay comprensión real.

5. Escuchar es un acto de amor (en sentido amplio). No romántico, sino como apertura genuina hacia el otro, sin miedo a “perderse”.

6. Amor + comprensión van juntos o no van. Si entendés sin involucrarte, es análisis frío. Si sentís sin entender, es confusión. La escucha profunda necesita de ambos.

Escuchar con intención, creo, resolvería buena parte los problemas que hoy en día surgen de sorderas conscientes. A fin de cuentas, escuchar es apostar a que, en ese espacio compartido donde alguien habla y alguien realmente escucha, todavía puede suceder algo esencial: el encuentro. Que tengas una buena semana.

Para ver

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Chuck. Ya se puede ver en Amazon Video The Life of Chuck , protagonizada por Tom Hiddleston, que además de actuar baila muy bien. Esta película basada en una novela de Stephen King es extraña y hay que perseverar para entenderla. La historia empieza con el mundo destruyéndose y, en el medio de ese caos, aparecen misteriosos mensajes agradeciendo a un tal Chuck. Para descubrir quién es la película va retrocediendo y en ese viaje reflexiona sobre la vida común: recuerdos, pérdidas, pequeños momentos que parecen insignificantes pero terminan siendo el tejido de todo.

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Eve. Es una de las mejores series de los últimos años, un eterno “juego” del gato y el ratón encarnado en dos mujeres, una detective y una asesina a sueldo, con tremendas actuaciones, un guión picado y un ritmo perfecto. Killing Eve , una producción de la BBC, tiene cuatro temporadas y todas se pueden ver en Netflix. El verdadero atractivo de esta historia es la tensión entre dos obsesiones. Creada por Phoebe Waller-Bridge (la misma cabecita que ideó y protagonizó Fleabag), arranca como un thriller de espionaje bastante clásico: una agente del MI6 que persigue a una asesina internacional. Sandra Oh es la policía y Jodie Comer la asesina y lo que parece tradicional pronto se convierte en una relación psicológica intensa, donde cazadora y presa se vuelven espejo de cada una, se odian y se necesitan al mismo tiempo. Tremendos diálogos, mucho humor negro.

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Infierno. Recién estrenó y todavía no la vi pero me intriga darle una chance a Straight to hell ( Te irás al infierno), la serie japonesa que se puede ver en Netflix desde hace pocos días. Es la historia, basada en una historia real, de Kazuko Hosoki, una famosa adivina, reina del rating televisivo en Japón a principios de los 2000. Detrás hay un pasado complicado, que finalment se reveló en 2008, cuando se retiró supuestamente para “recargar energías”.

Planazos

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Barrios y versos. Recomendado este recorrido virtual por barrios montevideanos a través de escritores y cantautores, que te permite descubrir sus obras pero también parte de sus historias y de sus barrios. Galeano, Benedetti, Zitarrosa, Juana de Ibarbourou, Idea Vilariño, María Eugenia Vaz Ferreira.

Botánico. El sábado 9 de mayo sale nuevo tour de Personal tours, esta vez para conocer los Los gigantes del Botánico , una caminata para descubrir el Jardín Botánico en su versión otoñal, cuando el paisaje es único. El recorrido estará guiado por la arquitecta y paisajista Inés Cadenazzi. Punto de encuentro: Av. 19 de Abril 1181 (entrada principal), 11 hs. Duración: 1 h 30 min. Inscripción previa a través de su web o por WhatsApp.

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Misterios. Últimos días de preventa (precio en pesos argentinos) de Misterios del Palacio Barolo – Salvo, una invitación a recorrer las huellas ocultas del Palacio Salvo: sus pisos originales de granito de mármol, los detalles únicos que se repiten sin repetirse y las historias que habitan sus muros. Desde mayo estará abierta la venta en Uruguay. Mirá estos pisos, por favor.

Gran Baile de Mascaras en el Club Uruguay.El Viernes 22 de Mayo el tiempo se detiene, una no

Máscaras. El viernes 22 de mayo, Club Uruguay abre sus puertas para la Orquesta de las mil melodías. Gran Baile de Máscaras , una noche donde el tiempo parece suspenderse entre swing, charleston y rumba. Máscaras, champagne y mucha diversión en un clásico que se reinventa cada año. Hay que reservar.

¡Ultimos detalles para la inauguracion de «10 anos es un monton. Una decada de tiempo impreso a

Impresión. En el marco de la muestra 10 años es un montón. Una década de tiempo impreso a mano de Caja Baja, el sábado 9 de mayo a las 11 hs el Museo Zorrilla invita al taller Huellas de otoño: imprimir con la naturaleza , que combina ilustración y materia viva. Se recogerán elementos naturales, se hará impresión artesanal y creación de piezas únicas. Duración: 2 horas. Actividad gratuita con cupos limitados.

Cocktails. El Instituto de Cultura Italiana propone un ciclo de cuatro encuentros para aprender a preparar cocktails icónicos italianos , a cargo de Alfredo Benítez. Jueves 7 y 14 de mayo, 19:00 hs, en su sede de Paraguay 1173. Se necesita inscripción previa.

Feria. El sábado 9 de mayo, con entrada libre, vuelve la Feria Cultura Sustentable en Villa Dolores, un encuentro que reúne propuestas vinculadas al diseño, el arte y el consumo consciente. Se realizará en Bado y Rossell y Rius.

Danza. El 29 y 30 de abril, y el 2 y 3 de mayo a las 20:00 hs, se presenta en el Solís Aurora , una propuesta de danza contemporánea dirigida por Andrea Arobba y Juan Miguel Ibarlucea. Inspirada en el Teatro Noh y en la práctica del Aikido, la obra combina movimiento, iluminación y acciones simultáneas en una misma experiencia escénica. El jo —bastón de madera— se convierte en eje poético y extensión del cuerpo.

Arte. A partir del 6 de mayo, la Prof. Graciela Ortega propone Caravaggio. Drama, luz y escándalo, un curso dedicado a la vida y obra de esta figura clave del barroco italiano. El recorrido aborda desde sus inicios en Lombardía hasta su vida en Roma, marcada por conflictos, encargos religiosos y constantes desplazamientos. Modalidad flexible (presencial y online). Miércoles de 15:30 a 17:00 hs (presencial) y de 18:30 a 20:00 hs (zoom), durante un mes. Es en el Círculo de Bellas Artes, Tabaré 2416. Costo: $3.200. Más información: [email protected]

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Danza. Del 8 al 24 de mayo se podrá ver la nueva producción de el ballet del Sodre. El Corsario , un clásico del género, es reinterpretado por la coreógrafa Anna-Marie Holmes, que renueva la obra con un gran despliegue escénico. Entre piratas, palacios y jardines encantados, la historia -inspirada en el poema de Lord Byron- combina aventura, intriga y pasión. Con música de Adolphe Adam y otros compositores, y la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre bajo la dirección invitada de Ezequiel Silberstein.

Arte y tech. Hasta el 7 de junio, Montevideo es sede del estreno mundial de Are You for Real: Cosmotechnics, Counterfictions, and the Art of Worldbuilding, una exposición internacional que reflexiona sobre el impacto de las tecnologías digitales en la construcción del mundo contemporáneo. La muestra se despliega en tres sedes: Espacio de Arte Contemporáneo, Museo Nacional de Artes Visuales y Museo de Artes Decorativas/ Palacio Taranco. Reúne artistas de 18 países junto a creadores uruguayos. Acá podés ver más detalles.

Favoritos de abril

Parte del disfrute es escucharse a uno mismo (además de a los demás) y eso supone, también, disfrutar de gustos, rutinas, y pequeños o grandes eventos, sabores y saberes que te hacen la vida más hermosa. Sin ninguna lógica, te comparte algunos de mis favoritos de abril:

Perú. Pero acá, más precisamente en Punta Ballena, donde hacen una causa limeña deliciosa. Pase por Mansalva Café , que cada día está más lindo y tiene opciones para desayunar, almorzar y más.

Pasta. La pasta “doble” de Río , es una delicia. La mitad del pequeño rectángulo está rellena de calabaza y miso, y la otra mitad de ricotta y tomate. Es pasta casera casera y se nota en su sutileza.

Holaaa! Hoy les traigo una receta en la que pueden usar nuestro Yogurt Pako como aderezo de ensa

Yogur. Me hice casi adicta a Pako , el yogur griego artesanal uruguayo que al principio se podía solamente encargar a domicilio pero ahora también se puede comprar en varios negocios que podés ver acá. Sirve tanto para un desayuno o merienda como para preparaciones saladas, ya que no viene endulzado. A mi me gusta con la fruta que haya en la vuelta (pera, manzana o frutas rojas funcionan divinamente), más algunos frutos secos y un chorrito de miel.

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