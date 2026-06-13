Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes
Lunes:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Mundial 2026 / Selección / SELECCIÓN

Los detalles del viaje de la selección uruguaya a Miami para debutar en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita: actividades y horarios del equipo de Marcelo Bielsa

Los jugadores de la selección uruguaya tendrán un nuevo entrenamiento abierto a la prensa en la mañana y viajarán en la tarde a Miami

13 de junio de 2026 21:29 hs
Marcelo Bielsa en el tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en México

Marcelo Bielsa en el tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en México

Este domingo la selección uruguaya viajará de Cancún a Miami para su debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, partido que se jugará el lunes 15 de junio a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense.

Será un día que comenzará temprano para el plantel celeste. A las 8:30 (10:30 de Uruguay, que tiene dos horas más) comenzará el cuarto entrenamiento abierto a la prensa en el hotel Fairmont Mayakoba, donde la selección concentrará durante todo el torneo.

Cerca del mediodía mexicano, la delegación uruguaya abandonará Mayakoba e irá al Aeropuerto de Cancún, donde a las 16:00 (hora de Uruguay) partirá rumbo a Miami, ciudad a la que llegará a las 17:50 (16:50 de Miami, que tiene una hora menos que Uruguay)

Más noticias

Tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en México, a dos días del debut en el Mundial 2026: Muslera titular, Giménez al banco y apareció Marcelo Bielsa

Sebastián Cáceres aseguró que la selección uruguaya va a "salir con todo" contra Arabia Saudita en el arranque del Mundial 2026, y le agradeció a Marcelo Bielsa

La mayoría de la delegación se acomodará en el hotel Renaissance Fort Lauderdale West, pero dos integrantes apenas podrán llegar a sus habitaciones antes de volver a salir rumbo al Hard Rock Stadium.

Esto se debe a que Marcelo Bielsa y un jugador (aún no revelado) deben comparecer en las instalaciones de estadio para la conferencia de prensa que FIFA obliga a realizar a las selecciones en los días previos al partido. Esta comenzará a las 19:45 de Uruguay.

Luego sí llegará el descanso, y el lunes a las 21:00 comenzará el sueño celeste en el Mundial 2026, con un once inicial que en los últimos entrenamientos abiertos fue despejando dudas.

El probable de Uruguay está conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Las más leídas

La historia del edificio que vio nacer a Conaprole en el siglo pasado y hoy inaugura una nueva etapa con inversión de US$ 20 millones

Mundial 2026: qué país gana si el fútbol se juega con economía y cómo le va a Uruguay

Conexión Ganadera: fiscalía menguada, denuncia del BROU y citación a Daniela Cabral y ampliación de imputación al dueño de Pasfer

DGI avanzará en controles sobre alquileres realizados a través de plataformas digitales

Temas

Mundial 2026 selección uruguaya Miami Arabia Saudita Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos