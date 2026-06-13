Los detalles del viaje de la selección uruguaya a Miami para debutar en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita: actividades y horarios del equipo de Marcelo Bielsa

Este domingo la selección uruguaya viajará de Cancún a Miami para su debut en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita , partido que se jugará el lunes 15 de junio a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense.

Será un día que comenzará temprano para el plantel celeste. A las 8:30 (10:30 de Uruguay, que tiene dos horas más) comenzará el cuarto entrenamiento abierto a la prensa en el hotel Fairmont Mayakoba , donde la selección concentrará durante todo el torneo .

Cerca del mediodía mexicano, la delegación uruguaya abandonará Mayakoba e irá al Aeropuerto de Cancún , donde a las 16:00 (hora de Uruguay) partirá rumbo a Miami, ciudad a la que llegará a las 17:50 (16:50 de Miami, que tiene una hora menos que Uruguay)

Sebastián Cáceres aseguró que la selección uruguaya va a "salir con todo" contra Arabia Saudita en el arranque del Mundial 2026, y le agradeció a Marcelo Bielsa

Tercer entrenamiento abierto de la selección uruguaya en México, a dos días del debut en el Mundial 2026: Muslera titular, Giménez al banco y apareció Marcelo Bielsa

La mayoría de la delegación se acomodará en el hotel Renaissance Fort Lauderdale West , pero dos integrantes apenas podrán llegar a sus habitaciones antes de volver a salir rumbo al Hard Rock Stadium.

Esto se debe a que Marcelo Bielsa y un jugador (aún no revelado) deben comparecer en las instalaciones de estadio para la conferencia de prensa que FIFA obliga a realizar a las selecciones en los días previos al partido. Esta comenzará a las 19:45 de Uruguay.

Luego sí llegará el descanso, y el lunes a las 21:00 comenzará el sueño celeste en el Mundial 2026, con un once inicial que en los últimos entrenamientos abiertos fue despejando dudas.

El probable de Uruguay está conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.