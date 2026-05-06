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Jorge Nasser agradeció las muestras de cariño que recibió para "transitar" lo que "toca vivir" tras la muerte de su hijo, Simón

El músico compartió un emotivo posteo de agradecimiento al cariño que ha recibido en las últimas semanas

6 de mayo de 2026 14:59 hs
Jorge Nasser

Jorge Nasser

Camilo dos Santos

Jorge Nasser compartió este martes una publicación en agradecimiento al cariño que ha recibido desde la muerte de su hijo Simón, el pasado 15 de abril.

El músico agradeció "todos los abrazos, las fuerzas, la luz, las lágrimas, los vamo' arriba" que recibió de parte de los amigos, los músicos, la gente del fútbol, de la prensa, la televisión y la radio.

Nasser, que detalló en el texto a quienes han acompañado este tiempo, se refirió a las tantas y diversas muestras de amor que les han llegado en estos días de "todos los lugares por donde Simón dejo su huella mágica".

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La muerte de Simón Nasser conmovió al ámbito artístico así como a colegas de los medios y el deporte. Nasser, de 30 años, se desempeñaba como dirigente de River Plate –club que tiene a su padre como vicepresidente desde el año pasado– y además, trabajaba hace años en la empresa Tenfield, en Canal 10 y en TV Ciudad.

Meses atrás había contado a través de sus redes sociales que sufría una cardiopatía congénita, que había llevado a que le realizaran una intervención cuando era bebé, y por la que le cambiaron la válvula aórtica en octubre de 2025.

En su disco solista de 2001 Efectos personales, Nasser le había dedicado una canción a su hijo, que ya de bebé había sido operado para corregir la cardiopatía que padecía.

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