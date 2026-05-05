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Gabriela Hearst en la Met Gala: los detalles del vestido que la uruguaya diseñó para la hija de Meryl Streep

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst acompañó a la acrtiz Grace Gummer en la Met Gala, donde además vistió al actor John Lithgow y el comediante y presentador de televisión Seth Meyers

5 de mayo de 2026 17:59 hs
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Gabriela Hearst y Grace Gummer en la alfombra de la Met Gala 

DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El primer lunes de mayo las estrellas de la cultura, el deporte y la política suelen reunirse en la alfombra de la Met Gala. Y este año, a pesar de la polémica en torno al financiamiento del magnate tecnológico Jeff Bezos, no fue la excepción.

A las celebridades invitadas se les pidió que vistieran bajo la consigna La moda es arte, vinculada con la exposición El arte del vestuario del Instituto del Traje, perteneciente al Museo Metropolitano de Arte (Met).

La actriz Grace Gummer, hija de la icónica Meryl Streep, conocida por protagonizar las series The Gilded Age (HBO Max) y Love Story (Disney+) vistió un diseño de la uruguaya Gabriela Hearst.

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Según detalló la marca, Gummer usó un "vestido escultórico" de hombros descubiertos que fue confeccionado en cuero dorado.

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Grace Gummer en la Met Gala con un diseño de Gabriela Hearst

Grace Gummer en la Met Gala con un diseño de Gabriela Hearst

"El vestido nace de un proceso creativo fluido entre Grace y Gabriela, que reveló la conexión personal de Grace con la colección Primavera/Verano 2023 de Gabriela Hearst, inspirada en Safo. Evocando la artesanía en cuero dorado de esa temporada, Gabriela imaginó de inmediato una evolución a medida para Gummer, con el atelier traduciendo el diseño con tal precisión que surgió exactamente como en su boceto inicial", señalaron.

El vestido, hecho en Italia y ensamblado en el atelier de Nueva York, está construido con cuero unido sin costuras y fue moldeado al cuerpo. "La silueta, que equilibra lo crudo y lo sofisticado, se completa con una falda asimétrica, fruncida y esculpida mediante una técnica de unión sin costuras en una paleta contrastante de negro y dorado".

"Me siento como algo de otra galaxia", dijo la actriz en una entrevista con WWD donde la diseñadora destacó la intención de "realmente mostrar, en esta era de inteligencia artificial, qué es real".

Hearst además visitó al actor John Lithgow y el comediante y presentador de televisión Seth Meyers para la gala.

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