Guiños uruguayos en El diablo viste a la moda 2: dos vestidos y una mención a la diseñadora Gabriela Hearst

Una de las películas más esperadas del año llegó este miércoles 29 a los cines uruguayos. El diablo viste a la moda 2 , la secuela de la comedia que se estrenó en 2006 y se convirtió en un clásico generacional, ya puede ser vista por el público local, que encontró una conexión uruguaya en la historia que protagonizan Anne Hathaway y Meryl Streep.

La película, que se estrenó con 17.000 entradas vendidas en preventa, tiene una mención a la diseñadora uruguaya —radicada en Estados Unidos— Gabriela Hearst . Además, aparecen a lo largo de la historia dos diseños de su grifa, una de las más reconocidas a nivel internacional en el escenario de la moda de lujo.

El Tiny Desk de Milo J hizo historia al llevar a Agarrate Catalina a uno de los focos principales de la música global

El diablo viste a la moda: una conversación sobre el poder y la identidad en una industria millonaria que se convirtió en un clásico pop

En una escena de la película, el personaje de Hathaway, la periodista Andy, está preparándose para un evento en los Hamptons, la zona del estado de Nueva York famosa por sus mansiones y por ser uno de los puntos de veraneo de más abolengo y elegancia dentro de Estados Unidos.

En ese contexto, el personaje de Nigel, encarnado por Stanley Tucci, prepara una selección de prendas para ser usadas en el evento, y entre ellos pasa por un vestido marrón de la diseñadora nacida en Paysandú, y la menciona con nombre y apellido.

Anne Hathaway AFP Anne Hathaway en el rodaje de El diablo viste a la moda 2 AFP

En otra escena, que ya se había difundido cuando comenzó el rodaje de la película en 2025, el personaje de Hathaway utiliza el vestido Aurora, que también pertenece a la grifa de la uruguaya. Se trata de un vestido con un patrón de cuadros de colores, cada uno de ellos pintado a mano.

El mensaje de Gabriela Hearst por la aparición de su vestido en El diablo viste a la moda

Una vez que se conoció la presencia en la película de sus prendas, Hearst publicó en sus redes una imagen de ella y parte de su equipo vistiendo el Aurora, junto a una imagen de Hathaway en el rodaje. "The Devil wears GH" (el diablo viste GH) fue el texto que acompañó la imagen en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Hearst (@gabrielahearst)

Este domingo 3 de mayo, El Observador publicará una entrevista con la diseñadora uruguaya, a propósito del anuncio hecho por la Asociación Uruguaya de Fútbol de que será la encargada de diseñar los trajes que la selección utilizará en el Mundial 2026.

Consultada a propósito de la aparición de sus prendas en la película, así como en otros proyectos audiovisuales como una de las últimas temporadas de la serie Sex and the city, Hearst comentó "yo me entero después que pasa. Me entero cuando se entera todo el mundo".

"Me llaman de las producciones y me dicen lo que quieren, nosotros lo mandamos y ellos después elijen. Pero no nos avisan, entonces aparece y es como, surprise".