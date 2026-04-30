Hugo Fattoruso recibirá una de las mayores condecoraciones de Japón, entregada por el Emperador

La Embajada de Japón en Uruguay anunció este miércoles que Hugo Fattoruso recibirá de parte del Emperador del país asiático la condecoración que lo reconoce como miembro de la Orden del Sol Naciente, uno de los galardones más importantes que entrega el gobierno japonés, como premio a los servicios prestados al país.

Según la Embajada japonesa, el premio a Fattoruso se entrega "por su extensa trayectoria y su incansable esfuerzo para promover el intercambio cultural entre Japón y Uruguay ". El músico uruguayo de 82 años ha viajado regularmente a Japón en las últimas décadas para realizar giras con sus distintos proyectos artísticos, y ha generado múltiples colaboraciones con artistas japoneses, como Tomohiro Yahiro, con quién conformó el dúo Dos Orientales en 2007, o la cantante Mio Matsuda.

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" El público japonés ha tenido el privilegio de recibirlo durante las 23 giras que ha llevado a cabo en diferentes ciudades del Japón ", destaca la embajada, que reconoce también la difusión que Fattoruso ha realizado de la música uruguaya, en particular del candombe.

También se destaca su participación en eventos clave de la historia reciente del archipiélago, como su presencia en los shows que se realizaron como homenaje a las víctimas del terremoto que afectó al este de Japón en 2011, en diferentes encuentros bilaterales, y en la Expo Osaka 2025, donde Fattoruso se presentó en el marco del Día de Uruguay dentro de esa exposición universal.

Fattoruso recibirá la condecoración, otorgada por el Emperador Naruhito, de manos del embajador Kenichi Okada en Montevideo. La Orden del Sol Naciente cuenta con distintas categorías: el músico uruguayo recibe la llamada Rayos de oro con escarapela.

The_Order_of_the_Rising_Sun,_Gold_Rays_with_Rosette El reconocimiento que recibirá Fattoruso Wikimedia Commons

Entre los músicos que también han recibido este galardón están el francés Charles Aznavour, la australiana Olivia Newton-John, y el compositor italiano Ennio Morricone.