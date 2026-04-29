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La pareja de Rafa Villanueva contó cómo vive la recuperación el conductor de Canal 12: "Está poniendo toda su voluntad"

Rafa Villanueva fue dado de alta de su internación el pasado lunes 20 de abril, cuatro meses después de ser internado por una infección generalizada

29 de abril de 2026 15:18 hs
Rafa Villanueva
Foto: Instagram Rafa Villanueva

Según anunció la institución médica a través de un comunicado publicado por Telemundo en ese momento, la evolución favorable del comunicador, la estabilidad clínica y sus actuales condiciones permiten que luego de dos etapas en CTI y un tratamiento extenso, Villanueva pueda seguir su recuperación de forma doméstica.

Villanueva está bajo supervisión médica y rodeado de su entorno cercano, asegura el comunicado, que señala además que el régimen de internación domiciliaria implica un tratamiento enfocado en fisioterapia, rehabilitación y apoyo nutricional.

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En las últimas horas, Cecilia, pareja de Villanueva, dijo al portal Pantallazo que el conductor está "poniendo toda su voluntad y actitud para recuperarse de esta experiencia difícil que le tocó vivir".

"En casa todo es mucho más armónico", indicó la mujer, y destacó que los pilares de la recuperación de Villanueva hoy son la alimentación, el descanso y la fisioterapia.

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