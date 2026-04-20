Rafa Villanueva fue dado de alta: cómo seguirá la recuperación y el tratamiento del conductor

Cuatro meses después de ser internado por una infección generalizada, el conductor de Teledoce Rafa Villanueva fue dado del alta del Hospital Mautone de Maldonado, y seguirá su recuperación y su tratamiento en su casa.

Según anunció la institución médica a través de un comunicado publicado por Telemundo, la evolución favorable del comunicador, la estabilidad clínica y sus actuales condiciones permiten que luego de dos etapas en CTI y un tratamiento extenso, Villanueva pueda seguir su recuperación de forma doméstica.

Villanueva seguirá bajo supervisión médica y rodeado de su entorno cercano, asegura el comunicado, que señala que estará bajo un régimen de internación domiciliaria, con un tratamiento enfocado en fisioterapia, rehabilitación y apoyo nutricional.

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"Vamos bien": la primera foto de Rafa Villanueva tras su paso por el CTI y a cuatro meses de su internación

El comunicador ingresó al Mautone en diciembre de 2025, con un cuadro de infección generalizada que lo llevó a cuidados intensivos.

Villanueva estuvo varias veces en estado grave y sufrió una serie de intervenciones quirúrgicas que incluyeron amputaciones en pies y manos, así como también una traqueotomía.

El conductor de Súbete a mi moto había salido del CTI el pasado 13 de marzo, luego de que comenzara a respirar sin asistencia, dejó de necesitar de la diálisis y empezó a responder neurológicamente y físicamente.

Sin embargo, poco después volvió a ingresar a cuidados intensivos por un cuadro de neumonía. Para comienzos de abril se encaminó su recuperación, y hace algunos días compañeros de Canal 12 publicaron la primera foto con él desde su internación.