Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Sábado:
Mín  13°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / STREAMING

El show de Drexler de este sábado se podrá ver en streaming: Antel TV lo transmitirá en vivo

Jorge Drexler se presentará este sábado y domingo en el Antel Arena, y el primer show se podrá ver en vivo por streaming

5 de junio de 2026 15:36 hs
Jorge Drexler

Jorge Drexler

Este sábado y domingo Jorge Drexler presentará en vivo en el Antel Arena su disco más reciente, Taracá; una doble fecha con entradas agotadas para la función del sábado y cerca de esa marca para la segunda. Este viernes, la plataforma Antel TV anunció que emitirá el show del sábado en vivo.

El espectáculo, que comenzará a las 21 horas, podrá ser visto en vivo por quienes tengan contratos de telefonía móvil o de fibra óptica de la empresa estatal. Una vez terminada la transmisión, el espectáculo quedará disponible en la plataforma durante 24 horas.

La transmisión solo podrá ser vista desde Uruguay, aclararon desde la empresa.

Más noticias

Murió el Indio Solari: sus visitas a Uruguay con los Redondos, que incluyeron grabaciones piratas y multitudes en el Estadio Centenario

Un adiós personal al Indio Solari y a la cortina musical de una adolescencia

Los shows de Drexler son en el marco de la gira de presentación de su disco, publicado en marzo de este año. Un disco atravesado por el candombe, y una celebración de la música uruguaya que también incluye murga, plena y milonga.

Embed

Uruguay me mandó un montón de señales de excelencia musical que están presentes en el disco. La Rueda de Candombe, Facu Balta, Tadu Vázquez, la vuelta de Falta y Resto, la presencia de Julio Cobelli, la SUSI con Nacho Algorta, que para mí es una revolución en la música uruguaya; Américo Young y lo que está pasando con la plena. Todo eso me parecieron señales de buena salud y me dieron ganas de participar de eso”, contó Drexler a El Observador ante la salida del disco.

Drexler fue parte de la nueva versión de Cielo de un solo color, de No Te Va Gustar, que la banda estrenó oficialmente este jueves, y que será la canción oficial de la selección uruguaya en el Mundial que comienza la próxima semana.

Las más leídas

Hermanos uruguayos invirtieron cerca de US$ 1 millón para recuperar una antigua casona de Cordón y convertirla en la primera bodega urbana del país

Los comprobantes de la transferencia de US$ 15 mil de Orsi para completar la compra de la Hyundai Santa Fe

Sorpresa en Rocha: se despertó con dolores, pensó que eran cólicos y terminó dando a luz en el baño de su casa

De qué murió el Indio Solari y qué dice el parte oficial que notificó su fallecimiento

Temas

Jorge Drexler Antel Arena streaming

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos