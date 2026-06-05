El show de Drexler de este sábado se podrá ver en streaming: Antel TV lo transmitirá en vivo

Este sábado y domingo Jorge Drexler presentará en vivo en el Antel Arena su disco más reciente, Taracá ; una doble fecha con entradas agotadas para la función del sábado y cerca de esa marca para la segunda. Este viernes, la plataforma Antel TV anunció que emitirá el show del sábado en vivo.

El espectáculo, que comenzará a las 21 horas, podrá ser visto en vivo por quienes tengan contratos de telefonía móvil o de fibra óptica de la empresa estatal. Una vez terminada la transmisión, el espectáculo quedará disponible en la plataforma durante 24 horas.

Los shows de Drexler son en el marco de la gira de presentación de su disco, publicado en marzo de este año. Un disco atravesado por el candombe, y una celebración de la música uruguaya que también incluye murga, plena y milonga.

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“Uruguay me mandó un montón de señales de excelencia musical que están presentes en el disco. La Rueda de Candombe, Facu Balta, Tadu Vázquez, la vuelta de Falta y Resto, la presencia de Julio Cobelli, la SUSI con Nacho Algorta, que para mí es una revolución en la música uruguaya; Américo Young y lo que está pasando con la plena. Todo eso me parecieron señales de buena salud y me dieron ganas de participar de eso”, contó Drexler a El Observador ante la salida del disco.

Drexler fue parte de la nueva versión de Cielo de un solo color, de No Te Va Gustar, que la banda estrenó oficialmente este jueves, y que será la canción oficial de la selección uruguaya en el Mundial que comienza la próxima semana.