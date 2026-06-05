El dream team que armó NTVG con artistas y futbolistas para grabar la nueva versión de "Cielo de un solo color" elegida canción oficial de la selección uruguaya para el Mundial 2026

No Te Va Gustar presentó este jueves la nueva versión 2026 de Cielo de un solo color, una canción que acaba de hacer la transición de himno no oficial a tema elegido por la Selección Uruguaya para acompañar a la celeste en el Mundial 2026, ya que fue designado como la canción oficial de la selección uruguaya.

Embed - El Observador UY on Instagram: "NTVG presentó la nueva versión 2026 de “Cielo de un solo color” , el tema elegido oficialmente por la Selección Uruguaya para acompañar a la Celeste en este nuevo Mundial Junto a Jorge Drexler, Hugo Fattoruso y Agarrate Catalina, la banda renovó un himno que acompaña a Uruguay ya su gente desde hace más de una década. La canción fue elegida para musicalizar el video oficial de anuncio de los 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en el Mundial."

Para coronar este anuncio, la banda liderada por Emiliano Brancciari presentó este jueves una emotiva y ambiciosa reversión de la canción, originalmente lanzada en el año 2004. Esta "Versión 2026" cuenta con un ensamble de lujo: la inconfundible voz de Jorge Drexler, la magia de Hugo Fattoruso en el acordeón y la murga Agarrate Catalina aportando la épica en los coros. Se trata de una combinación que le suma nuevas texturas y emociones a un tema que ya está incrustado en la memoria colectiva del país.

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Según confirmó la AUF, se realizó una consulta masiva a una base de datos de más de 900.000 personas para elegir la canción más emblemática de la celeste. El resultado fue contundente: más del 70% de los votantes eligió a "Cielo de un solo color" como su tema favorito para alentar a la selección.

El reestreno de la canción sirvió, además, para musicalizar el video oficial en el que se anunció la lista de 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para representar a Uruguay en la inminente cita mundialista.

Embed - El Observador UY on Instagram: " No Te Va Gustar presentó la nueva versión de “Cielo de un solo color”, el tema oficial de la Selección Uruguaya para el Mundial. Con la participación especial de Jorge Drexler en voz, Hugo Fattoruso en acordeón y Agarrate Catalina en los coros, la elegida como la favorita de los hinchas y se reversiona de cara a un nuevo campeonato mundial." View this post on Instagram

Un videoclip que une generaciones

Junto con la nueva versión en las plataformas de audio, NTVG lanzó un videoclip que funciona como un puente emocional entre el glorioso pasado reciente de la selección y el sueño actual.

En la pieza audiovisual participan figuras de la actual convocatoria, como el zaguero Sebastián Cáceres y el arquero Santiago Mele, mezclados con leyendas que forjaron la mística del equipo en la era de Sudáfrica 2010 y posteriores: Diego Forlán, Diego Godín, Cristian "Cebolla" Rodríguez, Diego "Ruso" Pérez, Álvaro Fernández, Álvaro "Tata" González, Andrés Scotti, Nicolás Lodeiro, Ignacio González y Juan Castillo.

"Para No Te Va Gustar es un orgullo enorme que una canción nuestra acompañe a la Selección y a tanta gente desde hace tantos años", expresaron los integrantes de la banda a través del comunicado de lanzamiento oficial. "Con esta nueva generación de jugadores sentimos que era el momento indicado para renovar su sonido e invitar a artistas que admiramos profundamente para darle una nueva energía. Es un honor que ‘Cielo de un solo color’ siga siendo parte de este camino".