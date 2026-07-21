La incertidumbre de Darwin Núñez, quien entrena en Austria en la pretemporada con Al-Hilal, y define su futuro

El delantero uruguayo Darwin Núñez se encuentra realizando los trabajos de pretemporada con el Al-Hilal de Arabia Saudita en suelo austríaco. Apenas dos días después de haber arribado al campamento en Austria, el atacante artiguense ya saltó al campo y realizó entrenamientos con pelota junto al resto de sus compañeros, enfocado en ponerse a punto en lo físico.

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La incorporación de Darwin Núñez a la disciplina del club saudí se dio inmediatamente después de su participación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya.

Al igual que ocurrió en la cita mundialista de Qatar 2022, la celeste quedó eliminada prematuramente en la fase de grupos.

En lo personal, el exjugador de Peñarol disputó los tres partidos del torneo, pero no logró convertir ningún gol en la competencia continental.

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Pese a que mantiene un vínculo contractual firmado con Al-Hilal hasta el 30 de junio de 2028, su continuidad futbolística dentro de la institución atraviesa un momento complejo.

Darwin Núñez no juega un partido oficial con su club desde el pasado 16 de febrero.

Darwin Núñez entrena con Al-Hilal de Arabia Saudita en la pretemporada del club en Austria, luego de su participación en el Mundial 2026

El director técnico del equipo, sigue siendo el italiano Simone Inzaghi, quien decidió en aquel momento desafectarlo de la lista de futbolistas extranjeros inscriptos para el torneo doméstico tras la rutilante incorporación del francés Karim Benzema.

Ante esta medida, la presencia en cancha del atacante uruguayo durante el primer semestre del año quedó limitada exclusivamente a los compromisos disputados en la Champions League de Asia.

Futuro abierto en el mercado de pases

Actualmente, el futbolista analiza detenidamente sus próximos pasos. Dado que la norma del cupo de extranjeros en el fútbol árabe permanece inamovible, su permanencia en el club depende de una reestructuración del plantel o de una eventual salida.

Si bien varios clubes del fútbol europeo manifestaron interés por su ficha en las últimas semanas, aún no se concretó ninguna oferta definitiva, por lo que su futuro continúa siendo una incógnita.