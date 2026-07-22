Las medidas de apoyo a los afectados por el temporal en Salto en las que trabaja el gobierno

Apoyos económicos no retornables para la recuperación de sistemas productivos, fondos para afrontar reparaciones e insumos , líneas de financiamiento en coordinación con el Banco República (BROU) y República Microfinanzas y una convocatoria específica para la restauración de cultivos integran el paquete de medidas para apoyar a productores granjeros de Salto afectados por el temporal del 18 de julio .

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuando estuvo en Salto recorriendo la zona dañada y desarrollando diversas reuniones, explicó que los apoyos serán brindados según la gravedad de las pérdidas, con base en si fueron totales, parciales o según requieran solo materiales para no detener la producción.

El decreto de emergencia granjera para el departamento de Salto, tras la sesión de la Junta Nacional de la Granja (JUNAGRA) el lunes 20, permitió instrumentar medidas de apoyo para la recuperación de los sistemas productivos afectados.

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El MGAP, se informó, procederá a formalizar la resolución correspondiente y posteriormente definirá los mecanismos de asistencia financiera destinados a productores damnificados.

Como parte del operativo, se pondrá en marcha un relevamiento de daños mediante formularios que estarán disponibles a través de las organizaciones de productores, las gremiales y las oficinas territoriales del MGAP en Salto.

La información permitirá dimensionar el impacto del evento climático y diseñar instrumentos de apoyo acordes a cada situación, se indicó.

Fratti en Salto, acompañado por el subsecretario, Matías Carámbula, mantuvo reuniones con productores y organizaciones del sector, junto con el intendente de Salto, Carlos Albisu; la directora general de la Granja, Laura González; el director técnico de la Granja, Ramiro Vaca; el director departamental del MGAP en Salto, Andrés Treglia; el secretario de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Fernando López; otras autoridades departamentales e integrantes de equipos técnicos del MGAP.

También hubo reuniones con el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque; y con los responsables del Centro Coordinador Departamental de Salto.

Además, visitó el predio de la cooperativa agraria Calsal y la sede de la Central Hortícola del Norte (CHN).

Solo 80 productores de 300 tenían seguro

Fratti afirmó que de los casi 300 productores afectados solo 80 cuentan con seguro para sus cultivos, por lo que las autoridades ministeriales también destacaron la importancia del seguro granjero, cuyo costo es subsidiado hasta en un 70% por el MGAP, como una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del sector frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.

Se solicitará al Instituto Nacional de Colonización (INC) el relevamiento de colonos dentro de los damnificados con el fin de que puedan recibir apoyo desde dicho instituto.

Laura González explicó que los apoyos, que serán no reembolsables, se destinarán a la reconstitución de los sistemas productivos, diversificados en dos tipos: por un lado, se otorgarán fondos para uso del sistema productivo, necesarios para hacer frente a deudas, compra o arreglos de insumos o maquinaria; por otro, se pondrá sobre la mesa una propuesta de apoyo, también con fondos no retornables, para restitución de cultivos y para posibilitar el reencauce del sistema productivo.

Como se adelantó, se trabaja con República Microfinanzas del BROU en el diseño de estrategias junto al sistema financiero.

República Microfinanzas posee dos líneas de trabajo vinculadas a productores con deuda, principalmente por la sequía que azotó en 2022 y 2023, por si existiera necesidad de reestructurar alguno de esos créditos en función del estado actual de su producción, se puntualizó.

Además, se evalua abrir una línea de crédito de Microfinanzas para productores que necesiten acompañamiento financiero, pero con bajas tasas de interés y subsidiadas, en algunos casos, con el Fondo de Fomento de la Granja.