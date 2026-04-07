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Novedades en la recuperación de Rafa Villanueva, que había vuelto al CTI por un cuadro de neumonía

El conductor está teniendo una "recuperación increíble", según informó el periodista Ignacio Álvarez

7 de abril de 2026 10:41 hs
Rafael Rafa Villanueva
Foto: captura Youtube Teledoce

Hace algunos días, la salud del conductor Rafael Villanueva volvió a ser motivo de preocupación tras su reingreso al CTI por un cuadro de neumonía, situación que había interrumpido un proceso de recuperación sostenido en las últimas semanas.

Este lunes, sin embargo, hubo noticias sobre la situación y la forma en la que, en las últimas horas, se estabilizó.

Según informó el periodista Ignacio Álvarez en su cuenta de X —que ha seguido de cerca la situación del conductor de Canal 12 a través de sus plataformas—, Villanueva está teniendo una "recuperación increíble".

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"A todos los interesados por la salud del Rafa, tengo el placer de decirles que luego de volver al CTI por un nuevo empuje de la infección que lo aqueja, en los últimos días ha tenido una recuperación 'increíble', y se aprestan a pasarlo a sala para continuar con la fisioterapia", escribió.

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Villanueva había salido del CTI el pasado 13 de marzo, luego de que comenzara a respirar sin asistencia, dejó de necesitar de la diálisis y empezó a responder neurológicamente y físicamente.

Durante su estancia en cuidados intensivos del Sanatorio Mautone de Maldonado, a donde llegó en diciembre de 2025 debido a una infección generalizada, Villanueva estuvo varias veces en estado grave y sufrió una serie de intervenciones quirúrgicas que incluyeron amputaciones en pies y manos, así como también una traqueotomía.

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