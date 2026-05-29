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Vuelve la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo: fecha, lugar y las actividades más destacadas del evento

La feria irá del lunes 1 de junio al domingo 14; hay varias presentaciones de libros, visitantes internacionales y propuestas para niños y adolescentes

29 de mayo de 2026 16:51 hs
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N.GARRIDO

En total habrá más de 170 propuestas culturales orientadas a niños, niñas, jóvenes y sus familia, algo que marca un hito porque será la edición más grande hasta la fecha.

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Actividades principales y lanzamientos destacados

El sábado 6 de junio a las 19:00 h en la Sala Dorada se realizará la ceremonia de los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil, otorgados por la Cámara Uruguaya del Libro, organizador de la feria. También se entregará el Premio del Lector, elegido por el voto del público.

Entre las presentaciones de libros se destacan Ruperto y el rey del arroyo de Roy Berocay (4 de junio) , Misterioso Uruguay de Sebastián Pedrozo y Álvaro Zunini (10 de junio) y la edición conmemorativa de Montevideo Secreto de Néstor Ganduglia, que incluirá una caminata guiada (6 de junio).

Habrá varios invitados internacionales, entre los que se encuentran Paula Toro, Mila Kate y Florencia Dapiaggi (Argentina), María Carreño (Colombia) y Pamela Bravo (Chile).

En el marco de la feria, además, habrá mesas de debate sobre géneros que hoy están en auge dentro de los lectores que alcanza el evento, como el romantasy, el dark romance, el sport romance y la literatura young adult.

En ese sentido, la casi simultaneidad del evento con el Mundial hará que el deporte tenga un rol protagónico, y entre las actividades en ese rubro se cuentan las presentaciones de Campeones en la historia de Fermín Solana (3 y 4 de junio) y Me llamo Alfonsina, soy futbolista, de Daniel Baldi (6 de junio), entre otras.

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