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Un libro editado de manera independiente en Maldonado fue elegido como uno de los más destacados del 2025 en la principal feria de literatura infantil del mundo

Se trata de Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou con ilustraciones de Alicia Baladán, editado por Morisqueta

7 de abril de 2026 11:53 hs
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La literatura uruguaya volvió a plantar bandera en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, Italia, la más importante del mundo en ese rubro. Esta vez, fue a partir de un libro editado de manera independiente en Maldonado que recupera un texto de una de las autoras fundamentales del país.

Se trata de Las canciones de Natacha, de Juana de Ibarbourou con ilustraciones de Alicia Baladán, que fue seleccionado fue seleccionado para integrar el BRAW Amazing Bookshelf 2026. El libro fue publicado por Morisqueta, una editorial independiente radicada en Maldonado que, a su vez, es la segunda vez que obtiene este reconocimiento.

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A partir de ese premio, Las canciones de Natacha pasa a integrar la selección de 150 títulos ilustrados sobresalientes, elegidos entre 4.120 obras provenientes de 73 países.

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La vez anterior, Morisqueta lo había logrado con su primer título, El rojo orgulloso —texto de Alejandra González e ilustraciones de Daniel Kondo— que había publicado en 2023.

Las canciones de Natacha es un poema infantil de Juana de Ibarbourou, publicado originalmente en 1930. La obra es un homenaje a la infancia, atravesado por la ternura, el juego y la imaginación.

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El libro forma parte de la colección Ilustres Ilustrados, una propuesta de Editorial Morisqueta que recupera textos fundamentales de la literatura uruguaya y los pone en diálogo con ilustradores contemporáneos de proyección internacional. La edición se enriquece con el trabajo de investigación de Andrés Echevarría, escritor y miembro de la Academia Nacional de Letras, y además del libro de Juana también está presente, en esa colección, La Pelota, de Felisberto Hernández, entre otros.

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