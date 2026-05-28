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El milagro de Obsesión, la historia de amor tóxico y terrorífico que costó 750 mil dólares y hace historia en Uruguay y el mundo

La película de Curry Baker es el último gran fenómeno del cine de terror: costó menos de un millón de dólares y lleva recaudados casi cien millones

28 de mayo de 2026 19:17 hs
Obsesión está en cines uruguayos

Obsesión está en cines uruguayos

El suspense de terror Obsesión, dirigido por Curry Barker con un presupuesto inferior al millón de dólares, ha revolucionado la industria cinematográfica, al recaudar cien veces más de lo invertido en su realización y desafiar así las normas de distribución de los grandes estudios de Hollywood.

La película independiente de Focus Features estrenada el pasado 15 de mayo, y que todavía está en cartelera en los cines uruguayos, se realizó con tan solo 750.000 dólares y ya ha alcanzado una recaudación de noventa millones de dólares a nivel global, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

De este total acumulado, el mercado de Estados Unidos y Canadá ha aportado el 75,3 % de los ingresos en los trece días que lleva en pantalla, al consolidar su éxito en su territorio de origen.

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Obsesión está en cines uruguayos
Obsesión está en cines uruguayos

Obsesión está en cines uruguayos

Este extraordinario desempeño multiplica por 112 veces su inversión inicial, impulsado por un inusual incremento de un 39 % en los ingresos durante su segundo fin de semana en cartelera, donde sumó otros 23,9 millones de dólares.

El comportamiento en taquilla sitúa a Obsesión como el único lanzamiento de su categoría en lograr una progresión histórica de este tipo, al romper la tendencia habitual de contracción que sufren los estrenos de terror, que suelen registrar caídas de ingresos superiores al 55 % en su segunda semana de exhibición.

Embed - OBSESSION - Official Teaser Trailer [HD] - Only In Theaters May 15

Este éxito coincidió en EE.UU. con el puente festivo del Memorial Day, una de las ventanas más competitivas del año, donde este título se ha consolidado en el segundo puesto global y plantar cara así al dominio de superproducciones internacionales como The Mandalorian and Grogu, líder de la cartera con 165 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo.

Detrás de este fenómeno se encuentra el realizador estadounidense de 26 años Curry Barker, quien consolidó su carrera en internet como cofundador del popular canal de secuencias de comedia y terror en YouTube 'that's a bad idea'.

Tras irrumpir en 2024 con el largometraje Milk & Serial, presupuestado con apenas ochocientos dólares y que subió gratis a la plataforma, Barker da el salto al circuito comercial con Obsesión, donde asume las funciones de director, guionista y editor.

EFE

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