"Hubo un error de comunicación": Arim reconoció que "no está previsto ningún gasto de US$ 20 millones" para la Biblioteca Nacional

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim , reconoció que afirmar que se destinarán entre US$ 20 millones y US$ 30 millones para la reforma de la Biblioteca Nacional fue un "error de comunicación" porque esos montos no están previstos.

" Hubo un error de comunicación . No está previsto ningún gasto del entorno de US$ 20 millones o US$ 30 millones para la Biblioteca Nacional", declaró este jueves el jerarca en una entrevista con Aire Rico, luego de que El Observador informara que, pese al anuncio que hizo el gobierno, los fondos para ejecutar el proyecto no están previstos .

“No hay 20 millones” para la biblioteca nacional El director de la OPP, Rodrigo Arim, dijo que hubo un "error de comunicación" en la presentación del proyecto de inversión de la biblioteca nacional. pic.twitter.com/rB2DY3qBL4

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" No están incorporados en la Rendición de Cuentas esos recursos , lo que se está es identificando con claridad cuáles son los recursos que se requieren para avanzar por etapas en un proceso consistente de reconfiguración", sostuvo el director de la OPP, que estaba presente en la conferencia del martes pasado, cuando el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , dijo que la transformación costaría alrededor de US$ 30 millones (de los cuales US$ 20 millones serían para las obras edilicias de la institución).

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Arim también fue consultado en Aire Rico específicamente por el artículo que subió Presidencia de la República a su página web, donde ratificó el costo que tendría la reforma.

Al respecto, el director de la OPP respondió: "Yo creo que ahí tenemos un error de comunicación, claramente. No se hizo el anuncio en esos planos". "El título no es correcto, no hay US$ 20 millones asignados pra esto".

Y agregó que, lo que las autoridades saben, es que todo el proceso costaría ese monto y que la primera etapa demandaría US$ 6 millones, que "hay que ver" cómo se "avanza" porque recién se está en la etapa de lograr una "correcta presupuestación".

En la conferencia del martes estuvieron Arim, Mahía, la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra, el dramaturgo Gabriel Calderón (quien lideró el proyecto por parte de OPP), y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

“Los fondos, por supuesto, son estatales”, explicó Mahía. “El financiamiento es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la proyección de intervenciones que se van a hacer en torno a fondos metropolitanos. Tenemos que tener muchos cuidados con los aspectos patrimoniales, y eso te hace ser muy prudente a la hora de señalar cada etapa. La etapa inicial la inversión sería de US$ 6 millones, pero la etapa final está pensada para irse hasta los 30”, agregó el ministro.