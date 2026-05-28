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Intendencia de Maldonado ordenó frenar la construcción de un edificio de apartamentos en La Barra por irregularidades

La construcción transcurre en dos padrones cuando en realidad solo se había aprobado edificar en uno

28 de mayo de 2026 19:49 hs
Construcción de Delamar Loft de La Barra en febrero de 2026

Construcción de Delamar Loft de La Barra en febrero de 2026

Construcción de Delamar Loft de La Barra en febrero de 2026

Construcción de Delamar Loft de La Barra en febrero de 2026

La Intendencia de Maldonado ordenó frenar la construcción de un edificio de apartamentos en La Barra, llamado Delamar Loft, luego de que constataran una serie de irregularidades, que incluyen la construcción sobre un terreno en el cual se había dispuesto no edificar.

Producto de la construcción prohibida sobre este terreno, la construcción quedó a metros del ya existente edificio Delamar.

La Dirección de Control Edilicio de Maldonado concurrió hasta la obra, muy cerca de los puentes colgantes del balneario, y constató que no se ajustaba a los planos aprobados, informó en primera instancia La Diaria.

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La construcción transcurre en dos padrones: el 15.001 y el 18.250, cuando en realidad solo se había aprobado construir en el 15.001, confirmaron a El Observador.

El proyecto tiene como desarrollador a Enrique Etchebarne, quien ya había ocupado este rol en el edificio lindero Delamar. Los vecinos de este último complejo fueron los que denunciaron la invasión al padrón 18.250 en una nota a la intendencia, entre otras irregularidades.

En esta nota los vecinos además afirman que el constructor también debería de respetar el "retiro lateral de 8,90 metros lineales respecto al límite con el padrón 18.250".

"Sin embargo, en la ejecución material de la estructura de hormigón, se ha constatado visualmente que la edificación invade dicho retiro, eliminando por completo cualquier retiro con respecto a nuestro padrón 17.637", es decir, el padrón del actual Delamar.

Visión área: del lado izquierdo el actual edificio Delamar y del derecho la nueva construcción
Visión área: del lado izquierdo el actual edificio Delamar y del derecho la nueva construcción

Visión área: del lado izquierdo el actual edificio Delamar y del derecho la nueva construcción

En 2019 la Junta Departamental le dio la anuencia al intendente para desafectar del dominio público el padrón 18.250, un pasaje peatonal de acceso al arroyo Maldonado, que fue adquirido por Etchebarne. El padrón en cuestión dividía los dos terrenos que ya tenía el empresario. Pero la intendencia no había autorizado la construcción sobre este pasaje.

El desarrollador ya ha estado en el ojo de la polémica cuando se conoció que enfrentaba más de diez de litigios civiles y penales con ocho promitentes compradores.

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