"Olvidados y desatendidos": vecinos de La Barra y otras zonas de Maldonado buscan "independizarse" del municipio de San Carlos

Desde el reconocido puente de La Barra de Maldonado hacia el este, hasta llegar a la laguna José Ignacio, un grupo de vecinos inició el proceso para "independizarse" del municipio de San Carlos y crear uno propio.

Los balnearios El Tesoro , La Barra , Manantiales , El Chorro , La Bota , Balneario Buenos Aires y Santa Mónica , pertenecen a este municipio y algunos vecinos afirmaron sentirse "olvidados y desatendidos" por el alcalde, por lo que iniciaron un proceso para crear un nuevo municipio . Estos lugares corresponden a las circunscripciones electorales DEH y DED .

Los vecinos de la "costa atlántica" presentaron más de 1.200 firmas con esta iniciativa a la Junta Departamental de Maldonado , que sobre la madrugada del miércoles aprobó por unanimidad que las rúbricas fueras llevadas a la Corte Electoral para confirmar si son válidas.

Los comercios del interior ganan terreno en ventas impulsados por recuperación en la frontera y el crecimiento de Maldonado

UBER Maldonado aprobó cambios en la reglamentación de Uber para evitar conductores que llegan por la temporada

El proceso, según la Ley de Descentralización , continúa con la vuelta del expediente al órgano legislativo de Maldonado, que luego es dirigido al intendente Miguel Abella para que se expida.

Por último, independientemente de como se exprese el intendente, es la Junta Departamental quien deberá aprobar la creación de un nuevo municipio "por una mayoría especial de dos tercios de sus integrantes", es decir 21 ediles, según consta en el artículo 16 de la citada ley.

Esta normativa establece que las firmas deben alcanzar "el 15% de los ciudadanos inscriptos en una localidad o circunscripción". Los vecinos calculan que la Corte debe validar 320 firmas de las 1.200 que entregaron de los residentes de la circunscripción DEH.

La Barra, Punta del Este, Maldonado Foto: Marcelo Umpierrez

Todos los ediles de Maldonado votaron afirmativamente para que las firmas de los vecinos sean entregadas a la Corte "como un trámite administrativo", pero esto no implica que se hayan expedido sobre el fondo del asunto, según fuentes de la Junta.

La iniciativa ya tiene un antecedente negativo, cuando durante la última intendencia de Enrique Antía algunos vecinos propusieron separar a La Barra y localidades aledañas del municipio de San Carlos. El expediente llegó hasta el intendente, pero como este no se expresó ni por sí ni por no, no volvió a la Junta.

Por ese entonces, se juntaron firmas de residentes de La Barra, El Tesoro, Manantiales y El Chorro, según contaron vecinos a El Observador. Todos ellos correspondientes a la circunscripción electoral DED.

La nueva iniciativa para crear un municipio, además de contemplar la circunscripción DED añade la DEH, y se extiende desde el arroyo Maldonado hasta la Laguna de José Ignacio, es decir incluye a más balnearios que la anterior propuesta.

Los vecinos todavía no saben qué determinación va a tomar el intendente Abella, quien fue electo en Maldonado como el delfín de Antía. "Esperemos que no haga lo mismo que Antía", dijo la vocera del grupo de vecinos, Margarita Solana Trías, en diálogo con El Observador.

La situación en la costa atlántica

Bikini Beach, departamento de Maldonado Bikini Beach, departamento de Maldonado Foto: Tripadvisor

Los vecinos buscan que la costa atlántica se convierta en el noveno municipio de Maldonado, debido a que se sienten "olvidados y desentendidos", por el municipio al que hoy pertenecen.

"Esta zona tiene una problemática y una idiosincrasia que es distinta a la del resto del municipio de San Carlos. El alcalde no da abasto y no se interesan por esta parte", dijo la vocera del grupo.

El grupo afirma que quizás antes era zona únicamente de turismo, algo que cambió con los años. "Hoy somos una cantidad de personas que vivimos todo el año y pagamos nuestros impuestos como todos", afirmaron.

Entre otros puntos, los vecinos se quejan por el estado de las calles, la "deforestación" y el saneamiento. "Te vas a bañar a Bikini Beach, la playa top de la zona, y hay un olor a cloaca que no se puede estar", contó Solana Trías.

Desde la Junta Departamental contaron que lo más probable es que el proyecto no avance, entre otras cosas, porque Maldonado ya tiene "el 100% de su territorio municipalizado".

Consultada por este aspecto, la vocera contestó que este punto no es determinante debido a que puede que exista un sector del municipio "que se considere diferente y que tenga necesidades distintas" a la jurisdicción a la que pertenece.

El Observador consultó al acalde del municipio de San Carlos, Luis Cima, por esta iniciativa, pero este prefirió no dar declaraciones al respecto.

Cómo votaron los balnearios que hoy se quieren "independizar"

jueves-22-la-barra-maldonado-CDS.webp El sector decidió volver a la actividad luego de una reunión tripartita con la Intendencia de Maldonado y Adeom el observador

Durante el último balotaje, tanto en la circunscripción DED como en la DEH, Álvaro Delgado fue el candidato más votado por encima del hoy presidente Yamandú Orsi.

En las elecciones departamentales y municipales, en ambas circunscripciones, el Partido Nacional fue el más votado, según los datos a los que accedió El Observador.

Tanto el intendente de Maldonado como el alcalde de San Carlos fueron electos por el lema nacionalista.